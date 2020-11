Aunque a muchos mexicanos, incluyendo a los de Macuspana, se nos haga imposible que el Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR cumpla algo, permítame decirle que fallamos, si cumplió.

No, no se emocione, no crea que ANDRES MANUEL está cumpliendo lo que prometió en campaña y su gabinete ahora si se conduce con decoro, que sus legisladores velaran por el bien del pueblo, no, al contrario, sigue castigándonos.

En Tamaulipas poco les importó el bienestar común, el clamor del pueblo, que no se tengan los recursos necesarios ni siquiera para hacer frente a la pandemia y el presupuesto para el 2021 tendrá una disminución de más de 7 mil millones de pesos.

Esa falta de recursos impactará fuertemente en los rubros más apremiantes, la salud y el bienestar social, se prevé más pobreza, pero eso es cosa que no les importó a los legisladores, del PES, MORENA y PT que son hijos de la Cuarta Transformación, ellos y ellas votaron a favor de la reducción del presupuesto para nuestra Entidad.

Por lo tanto, no, a Tamaulipas ANDRES MANUEL no le está cumpliendo, tampoco sus legisladores que traicionan al pueblo en lugar de aplicarse para que nuestra Entidad tuviera justicia presupuestal para el próximo año.

Bueno, ADRES MANUEL no le está cumpliendo ni siquiera a la tierra que el vio nacer y crecer, al pueblo de Macuspana donde sus habitantes están con el agua hasta el cuello, tienen días inundados y sin apoyos oficiales.

Los habitantes de varios sectores de ese municipio le han pedido encarecidamente al presidente que se ponga la mano en el corazón y mire a su pueblo que está en completa destrucción luego de la inundación donde muchos ya perdieron todo su patrimonio y están a punto de morir por infecciones y contaminación además de inanición pues no les llega ni siquiera algo de alimentación.

Es triste lo que están viviendo muchos habitantes de Tabasco, pero las autoridades federales minimizan el problema, igual que los legisladores quieren minimizar el peregrinar que se le avecina a los tamaulipecos luego de la reducción al presupuesto para el próximo año.

Como vemos, el Presidente de México le está quedando a deber a los mexicanos, no está cumpliendo con su encomienda, está dejando en completa indefensión a buena parte de la población, pero cumple.

El pasado viernes 13 de noviembre ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR cumplió 67 años, y usuarios de redes sociales aprovecharon la ocasión para reclamarle y hasta afirmaron que es lo único que cumple sin contratiempos, y tienen razón.

En fin, la situación es que en medio de una serie de reclamos por todo lo que el presidente le está quedando a deber a los mexicanos, de promesas y acciones incumplidas, ANDRES MANUEL cumplió, no al pueblo, solo años.

