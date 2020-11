Pareciera el título de hoy un juego de palabras, pero infiero es la nueva realidad de

nuestro país, cuando nos anuncian noticias contradictoras como en el caso de Don Emilio

L, ex director de PEMEX, detenido en España y extraditado para su país de origen, acusado

de sendos cargos que, si estuvieran sancionados con la pena de muerte, seguro a ella lo

condenaban.

El caso es que el exfuncionario del gobierno federal, por medio de sus abogados,

buscó la negociación de sus culpas a cambio de la denuncia de otros implicados en

defraudación, robo, delincuencia organizada, lavado de dinero, etc., etc., etc.

Rosario Robles Berlanga, exprofesora de la UNAM y ex líder sindical del magisterio

universitario, desde agosto del 2019 se encuentra recluida en una prisión femenil acusada

de su participación en La Estafa Maestra, que básicamente consistió en el blanqueo de

dinero federal vía universidades públicas.

Seguro usted recuerda que Robles Berlanga fue pareja sentimental de aquél argentino

que aparece en un video entregando mucho dinero a un colaborador del actual presidente de

la república, en aquél tiempo Jefe de Gobierno de la CDMX. Video difundido por la

televisión mexicana en el programa El Mañanero, conducido por Víctor Trujillo en su

personaje de Brozo, El Payaso Tenebroso.

Lo legal de lo ilegal, porque se ha insistido en la acusación de la comisión de delitos,

supuestos o reales, y de pronto resulta que se anuncia la acogida al programa de Testigos

Protegidos que pareciera ‘borra’ las tropelías cometidas en otros tiempos e infiero, aparece

la impunidad, ésa de la que tanto se ha hablado y ¿combatido? en esta administración de la

¿esperanza?

En estos casi dos años de la 4T, cuántos delincuentes de varias esferas -política,

financiera o penal- se han acogido a programas como el que se cita, que para mi punto de

vista se separan del camino legal y del sendero de la justicia, pero pareciera que eso no

importa, lo que realmente interesa es la susceptibilidad a la prisión.

Rosario Robles tuvo que ser amenazada de acusarla de otros delitos, quizá mucho

más fuertes, para debilitarla y hablara contra compañeros de gabinete, colaboradores o en

su caso, chivos expiatorios, desconozco si en realidad fueron o no cometidos. Lo

importante son los resultados y claro que ahí está la respuesta.

El problema ahora para la exfuncionaria federal es que la Fiscalía General de la

República la acepte en el programa, sobre todo porque la señora ha declarado su fidelidad

al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y a quien fuera secretario de Gobernación,

Miguel Ángel Osorio Chong en el mismo sexenio.

¿De no acusar a los señalados, a quién pudiera acusar Rosario Robles? Entiendo que

los primeros son los Emilios, el de Pemex y su ex oficial mayor, pero de ahí ¿quién más?

Porque no debemos obviar que ambos están admitidos en el programa de Testigos

Protegidos.

El problema para la ex colaboradora del de Tabasco no es simple, es una sentencia

que se está cobrando como aquél principio que dice “…sabe mejor el plato frío…” lo

disfrutan más…

En otro orden de ideas le comento que los especialistas en tecnologías de la

comunicación telefónica, están anunciando que WhatsApp Web se verá afectada para el

próximo 2021 y no es por la Pandemia del COVID-19, se refiere a que la aplicación dejará

de funcionar con navegadores como Explorer 11 y Edge Legacy, muy populares entre los

usuarios de Windows.

Para muchos usuarios del teléfono móvil es más práctico utilizar la computadora o

Tablet porque el espacio para escribir no se limita, es suficientemente holgado y además se

puede compartir directamente desde el ordenador.

Para los clientes de WhatsApp, la compañía Microsoft, confirmó que empezará a

retirar las actualizaciones de seguridad para el viejo Edge Legacy y muchos servicios de

Microsoft 365 ya no funcionarán correctamente en estos navegadores, por lo que, si se

intenta abrir ciertos sitios en Internet Explorer, se abrirá el nuevo Edge, basado en

Chromium.