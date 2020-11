MADERO, TAMAULIPAS, 25 DE NOV. DE 2020.- Crystal Georgina González López regidora de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos del municipio maderense llamo a las mujeres a aprender a amarse y

generar paz, con lo que se generaría conciencia y se erradicaría el micro machismo, pidió que en pareja se impulse al hombre a expresar sentimientos y emociones, con el fin de combatir la ira, la frustración y el enojo.

Y el edil confía:

-“Debemos impulsar a la mujer a cristalizar desde su inteligencia sus sueños para combatir

la sumisión, la tristeza y el rencor. Así hombres y mujeres vivamos en un mundo de paz,

con amor propio y una sana autoestima. #SeTuPropiaHeroina #tuyasoymimadero #Tam

#Madero”

Pero también recomienda:

-“Imagina por un momento cómo te gustaría ser y que fuese tu vida, que cosas te gustaría

hacer que no haces, a qué te dedicarías… si no te preocuparan las cosas que te preocupan

en este momento, o si no tuvieras miedo por lo que pudiera ocurrir.

Y manda palabras motivacionales:

-¿Y si toda la fuerza y confianza para llevarlo a cabo ya está dentro de ti, solo que aún no te

has dado cuenta?”

Para rematar:

-El tema de este año para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la

Mujer es “Pinta el mundo de naranja”

-Se tu propia heroína eduquemos a las nuevas generaciones en el amor propio para

construir una sana autoestima se combate la violencia, generando acciones de paz.