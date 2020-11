JOSE ALFREDO JIMENEZ Decía En Una De Sus Populares Canciones, “La Vida No Vale Nada”…Pero “Nada Vale Mas Que Tu Vida” en Tiempos Del Coronavirus Del COVID 19, sobre todo cuando se padece Un Sistema De Salud, Federal, Estatal y Municipal Deficiente e Ineficiente, No De Ahora, Sino de fines de Los Ochentas Del Siglo XX, cuando La Estructura y El Aparato de Salud Mexicano fue un foco de corrupción y de una gran simulación, que en la actualidad repercute muy negativamente, sobre todo porque Los Gobiernos Estatales y Municipales se quedaron muy mal acostumbrados al saqueo del Sector de Salud…

EN EL CASO DEL COVID 19, NO TODO Es Culpa de Los Tres Niveles De Gobierno, La Fortaleza De Este Nefasto Coronavirus que Mundialmente causa con toda impunidad cientos y cientos de miles de muertes en El Orbe, tan sólo en México Los 100 mil decesos desde hace ratos que se superaron y El Millón de Contagios no tarda en llegar, es mas que nada, gracias a La Movilidad y Aglomeraciones De La Ciudadanía y Sociedad Civil Mundial y no seguir Las Indicaciones Mas Elementales, como el uso de El Cubrebocas, El Lavado de Manos Continuo, El Uso de Gel y todo tipo de sanitizante, como pasa en muchas poblaciones generalmente a nivel internacional y muy en particular En Nuestro México y especialmente en Tamaulipas y específicamente en El Municipio de Ciudad Victoria, No Cuidar Nuestra Salud en contra Del Coronavirus Del COVID 19, nos puede convertir en una arma mortal para nuestros semejantes y nuestra propia familia, Solo Las Personas Zopencas, Bellacas y Estúpidas se desentienden de todo tipo de prevenciones de esta maligna gripa que silenciosa y paulatinamente va acabando vidas…

MIENTRAS LA MOVILIDAD Y AGLOMERACIONES no paren, El COVID 19 Seguirá Causando Estragos Entre Los Habitantes de La Tierra y con mayor razón si millones y millones de terrestres no hacemos lo adecuado para evitar la propagación de la letalidad de tan maligno virus. La Famosa Gripa Española en su tiempo causo entre 10 y 20 millones de muertes mundialmente, no se contaba con el conocimiento de la tecnología de hoy, ahí también, el comportamiento del Ser Humano fue fundamental para acabar con esa plaga enfermiza que fue muy devastadora, sin duda alguna, El Humano, somos el ser vivo más terco y estúpido sobre La Faz De La Tierra, aparte de ser el mayor Depredador Del Planeta, con actitud canibalesca y La Modernidad Del CAIN Del Siglo XXI…

LOS GOBERNADORES DEL AUTOLLAMADO Frente Federalista, Las Banderas Que Enarbolan Es Una Forma Creíble de Razón para Simular El Fondo de Su Autodefensa y Victimizarse, cuando por su Mal Gobierno, Sean Llamados a Cuentas Por La Federación al hacer mal uso de los dineros federales de los contribuyentes del país para su beneficio personal, de grupo, familiares, amigos y de tipo partidista, de ahí que con una verdad a medias traten de imponer una mentira que los haga salir airosos del saqueo que han hecho en Las Entidades Federativas en su gran mayoría de sus integrantes, El Gobernador de Querétaro es el que menos cola tiene que le pisen, no así el de Nuevo León, Guerrero. Michoacán y Tamaulipas entre otros, pese al maquillaje en sus cuentas públicas…En Tamaulipas desde fines del 2016 a la fecha, El Saqueo en El Sector Educativo y de Salud podría decirse que es inocultable, por mas maquillaje que se use, las irregularidades son manifiestas, de ahí los señalamientos y protestas…

RESPECTO AL GOBIERNO DE LOS Vientos Del Cambio En Tamaulipas que Lidera FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, se podría decir que El PAN-Gobierno Tamaulipeco es muy eficiente para Ejercer Un Gobierno de Simulaciones, Montajes y Omisiones, con una presencia externa en el país, que no corresponde al diario vivir de Las y Los Tamaulipecos. Las Encuestas Son Una Cosa y La Realidad Otra, sobre el pleito con la federación se esgrime una verdad a medias que se pretende que sea una verdad absoluta, cuando la situación es otra que se trata de ocultar con la circunstancia de La Pandemia y con Un Federalismo que sea favorable a sus apetitos financieros como pasaba en la era Neoliberalista. Que El Gobierno Federal También Se Pasa, ni como decir que no. La Descentralización Gubernamental se inició en La Época Neoliberal, Teóricamente fue un acierto democrático, sólo que Los Gobernantes Estatales y Municipales mas temprano que tarde comenzaron a disponer a su antojo de esos recursos financieros que no tenían ante la complacencia de La Federación Neoliberalista que Descapitalizaba Al Estado e Hipotecaba Al País y compartía con los gobiernos estatales parte de los miles de millones de pesos que pedía prestados Al Agio Internacional, de ahí que todos felices y todos contentos, mientras en La Nación El Extranjero y un grupúsculo de capitalistas y políticos mexicanos, enriquecían impunemente ante el crecimiento de la deuda y la pobreza del Pueblo Mexicano, ese sistema rescato de la insolvencia económica a un pequeño empresario sin éxito que luego entró a la política del PAN de Reynosa y hoy, junto a los suyos y aliados, tienen resuelta su situación económica, desde que inició como Diputado Federal en la era Presidencial de VICENTE FOX QUESADA a quien luego TOMAS YARRINGTON RUVALCABA hizo Presidente Municipal Del Puerto Fronterizo Reynosense, mientras EUGENIO HERNANDEZ FLORES Como Gobernador Constitucional de Tamaulipas pasaba por boba las irregularidades de su Cuenta Pública y así luego llegar a una diputación local, para luego incorporarse al gobierno de FELIPE CALDERON HINOJOSA y luego ganar electoralmente un escaño en El Senado de La República y en 2016, sea como sea, obtener un triunfo arrollador en la elección de Gobernador de Tamaulipas, siendo gobernador EGIDIO TORRE CANTU, que hasta ahora goza de impunidad, pese a las corruptelas cometidas en su Sexenio…

OSCAR ALMARAZ SMER, SIN DUDA Alguna es Un Político Con Una Gran Cola que es fácil, pisar de ahí que en 2018 se dejara ganar la elección de presidente municipal por XICOTENCATL GONZALEZ URESTI, El Gobierno De Los Vientos Del Cambio En Tamaulipas lo supieron suprimir, sino accedía, si no lo hace, a estas horas estuviera tras las rejas, tanto por su ser parte clave en El Gobierno de GEÑO, como por sus hechos irregulares como alcalde y relaciones con amantes de la ilegalidad. Hoy La Capital Tamaulipeca Es Gobernada por PILAR GOMEZ LEAL, Prima Política Del Gobernador Constitucional de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Ello debe ser garantía de que La Capital Tamaulipeca florezca, luego de que XICO La Marchitó, La Voluntad Política de FJGCV juega un papel fundamental para que Victoria deje de ser un remedo de Capital Estatal, que PGM sea rodeada de PRIístas y ex-priístas en puestos de gran importancia municipal, no tiene nada que ver con un trabajo institucional y eficiente, La Misma PILAR en su tiempo podría decirse que fue Tricolor, sobre todo en el sexenio de GEÑO por parte de los familiares de Su Conyugue…Lo cierto es que gente como CESAR SAAVEDRA TERAN llega vía HUMBERTO ZURITA ERAÑA, Sub-Secretario de La Secretaría General de Gobierno a cargo de CESAR AUGUSTO “El Truco” VERASTEGUI OSTOS, que a finales de 2020 o principios de 2021 dejará la titularidad de Secretario General de Gobierno, para ser Candidato a Un Puesto de Elección Federal, Federal o Local, ya sea de Mayoría o Representación Proporcional, aparte de ser el “Gran Operador Político” Del PAN-Gobierno Tamaulipeco En Las Elecciones de 2021.

POR OTRA PARTE LE DECIMOS QUE La Visita Del Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR a tierras tamaulipecas el pasado 25 de octubre le sirvió para medir prepotencia y soberbia, al igual que movilidad, no sólo por lo que se dio en Nuevo Laredo, sino también por su paso por Coahuila y Nuevo León y saber de la fortaleza y debilidad electoral de esos gobiernos estatales, lo cierto es que El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA con su lenguaje corporal se mostro sobrado, como que si ocultará la realidad que no muestra, pero que es lo que ocurre en el diario vivir a lo largo y ancho de Tamaulipas, donde la Palabra no es lo mismo que Los Hechos…Ya Que Prevalecen Las Omisiones, Montajes, Maquillaje y Simulación que se acompaña de una gran voracidad económica y política con un futurismo halagados, como que si El Sexenio De Los Vientos Del Cambio En Tamaulipas, fueran para siempre…

PESE A LO ANTERIOR, EL MANDATARIO Tamaulipeco midió bien los tiempos electorales y en ese sentido despliega anuncios y conclusión de obras, aunque algunas sean de competencia y con dinero federal, lo bueno, sea como sea, que es El Pueblo Tamaulipeco y La Entidad quien se beneficia, lo cierto es que por ahora y con un alto grado de abstencionismo como en 2019, El PAN-Gobierno de Tamaulipas, tiene la ventaja, solo que la circunstancia en 2021 será otra. La Elección que mas le importa Al Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Son Las Elecciones Locales de Diputadas y Diputados Al Congreso Del Estado, perder la mayoría legislativa, sería tanto como perder la gobernanza absolutista que hasta ahora ha ejercido…

PARA TERMINAR LA ENTREGA, Le Decimos, Sea Como Sea, padeciendo malos gobernantes, apremios económicos y algunos achaques, los que aun, Gracias a DIOS Nos Permite Dar Lata, Queremos Que Nos Deje Un Buen Rato “Mas Acá” y De “Tenme aquí” dándonos chance de hacer algunas otras cosas, antes de llamarnos Al Mas Alla a Conocer La Morada Celestial Donde Se Encuentran Nuestros Seres Queridos, amigos y Camaradas que Se Nos Adelantaron En El Camino Sin Regreso, como son algunos casos, por ejemplo en el municipio de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS ORNELAS y AGUSTIN GARCIA, ambos, gente bien nacida que supieron trascender en La Comunidad y Sociedad Neolaredana. RIVAS ORNELASA fue todo un personaje que hizo historia en ese Puerto Fronterizo, mientras que AGUSTIN se supo hacer de un buen nombre en el Sector de Medios, aparte de tener reconocimiento en sectores productivos de Nuevo Laredo, Ambos, en su tiempo cada uno, uno con mayor presencia que otro en el mundo de la política, pero los Dos con incursión en El Periodismo…De Lo Que Fue El Grupo De Los Amigos De “La Palapa Del 19”…Quienes Se Nos Adelantaron y Ahora se Encuentran En La Morada Celestial son Los Compadres JESUS CANO GALARZA, muy conocido por “La Mawa” y ALFONSO PÉREZ VAZQUEZ, mejor conocido como EL YUCA, Líder De La Palapa Del 19, Los Amigos BALDEMAR RODRIGUEZ, HERMAN MORRIS, FERNANDO QUIROZ, REYNALDO CISNEROS, al igual que LONCHO y LA CHUCHENA, Entre otros, El Amigo PANCHO DE LEÓN en su momento ofrece misas para pedir por los que se nos adelantaron, como en el caso de EL YUCA, que al igual que el resto, físicamente ya no están presentes, pero no están en el olvido, los recordamos y platicamos de ellos, en lo personal espero que La Descendencia Del Compadre PÉREZ VAZQUEZ sepan honrar su memoria, al igual que los familiares de los otros amigos que se encuentran en ya en El Plano Celestial, algún día los alcanzaremos, pero espero, en lo personal que todavía DIOS me permita estar Un Buen Rato Por Acá. Este 2 de Noviembre No Olvidamos a Nuestros Seres Queridos, Ni A Los Amigos. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…