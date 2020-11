GOBERNADORES RICOS, Entidades Federativas Endeudadas y Gobernados

Empobrecidos, Es El Común Denominador De La Cofradía De Mandatarios

Estatales que vieron mermados sus latrocinios, Del Erario De Los Estados Que

Gobiernan, de ahí su principal inconformidad y rechazo Al Gobierno De La

Cuarta Transformación de México, que encabeza ANDRES MANUEL LOPEZ

OBRADOR, Ello No Quiere Decir Que Las Políticas Públicas Del Gobierno

Federal Sean Infalibles o De Lo Mas Atinadas. Lo Cierto Es Que La Corrupción

En Los Tres Niveles De Gobierno, Paulatinamente Se Merma, sobre todo

porque ya no es nada fácil disponer de los dineros federales como pasaba en

La Era Del Sistema Político y Económico Neoliberal…

TOCANTE A TAMAULIPAS, EL GOBIERNO De Los Vientos Del Cambio

De FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, En Lo General, Para Los

Mas…Ha Resultado Una Decepción, Un Fraude, No Así Para Un Grupúsculo

De Una Mini Minoría, Los Compromisos y Promesas De Campaña Que No Ha

Podido o Querido Cumplir, terminó con El Bono Electoral que Tamaulipecas

y Tamaulipecos—mas de 700 mil—Le Otorgaron En La Elección De

Gobernador En 2016, En Lo Personal, Lo Familiar, Parientes, Amigos y

Conocidos En Complicidades, Su Fortuna Económica, hasta ahora, tiene un

crecimiento sostenido con alto grado de fortaleza, lejos están los tiempos de

aprietos económicos de fin del Siglo XX y principios del Siglo XXI. La Unidad

De Inteligencia Financiera de La Secretaría de Hacienda Y Crédito Público,

bien podría llegar a saber y explicar la forma en como se ha hecho La Riqueza

Económica de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA y Los Suyos, El

Dinero Siempre Deja Huellas y Pistas…Desde El Gobierno de VICENTE FOX

QUESADA, Pasando Por El De FELIPE CALDERON HINOJOSA y ENRIQUE PEÑA

NIETO, Hasta Hoy…Apueste Doble Contra Sencillo que El Gobernador

Constitucional De Tamaulipas Tiene Mayor Riqueza Económica—y por

mucho—que El Actual Presidente De La República Mexicana, ANDRES

MANUEL LOPEZ OBRADOR…

POR OTRA PARTE Las Elecciones Federales y

Locales En Tamaulipas, El PAN-Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCIA

CABEZA DE VACA, No Tiene La Certidumbre De Ganarlas, La Elección De

Mayor Interés La De Las Diputaciones Locales, Su Prioridad, Mantener El

Control y Tutelaje Del Poder Legislativo Del Congreso Del Estado, como hasta

ahora, que sirve sólo como Una Comparsa Política, para Su Interés Personal

y Partidista. Con Un Poder Legislativo En Contra Su Futuro Oscurece, Por La

Incertidumbre De La Guillotina Política De La Federación por culpa de tantos

pecados políticos cometidos, aparte de la presión de La Sociedad Del

Delito…Ganar Las Presidencias Municipales Tamaulipecas, Es Muy Urgente

Para El Cártel Político De Los Cuernos Largos De Tamaulipas, Pero Es Una

Emergencia, Ganar La Mayoría Del Poder Legislativo. Las Diputaciones

Federales Son Importantes, pero no representan el mismo valor personal

para El Mandatario Tamaulipeco…La Coacción Política y El Abundante Gasto

Político-Electoral en Los 43 Municipios y 22 Distritos Tamaulipecos, en El

2021 No Alcanzan, según propios PANistas, que sólo ven “Los Toros Desde La

Barrera”, aparte las alianzas pueden resultar contraproducentes, sobre todo

en las diputaciones locales, con eso de las y los legisladores que gustan

independizarse, fenómeno que pone en riesgo a una mayoría legislativa en

el límite mayoritario Del Poder Legislativo De Tamaulipas si llegase a ganar

El PAN-Gobierno El Congreso Del Estado Tamaulipeco…

LAS RATERIAS REALIZADAS, Principalmente En El Sector Educativo y

De Salud, De Octubre de 2016 a La Fecha, traerán muchos dolores de cabeza

a La Administración Gubernamental de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA

DE VACA. Si El Reynosense Sigue Dando Impunidad a EGIDIO TORRE CANTU

y Sus Allegados, Los Platos Rotos Del Erario Federal Destinado a Tamaulipas

a lo mejor sólo le tocan pagarlos Al Gobernador Tamaulipeco En Turno y Su

Gente, mientras que su antecesor y sus cercanos, gozan y disfrutan del

saqueo cometido en su momento Al Estado. La Fortaleza Política Cuando

Llega Un Gobernante, salga bueno o malo, no es la misma que cuando ya esta

de salida, como es el caso con FJGCV, De ahí Que Lo Mas Recomendable Es

Que Se Dedique a Cuidar La Casa y arreglar todo lo que se tenga y pueda

arreglar, en lugar de andar gastando pólvora en infiernitos, con otros que

están como él o peor…Ponerse Con Sansón a Las Patadas, Casi Nunca Resulta

Nada Conveniente y Saludable…Victimizarse de Antemano, Teniendo Una

Cola Que Puede Ser Pisada Sale Peor…No Hay Comparación Con El General

CIENFUEGOS a quien Tanto EGIDIO, como FJGCV trataron en El Sexenio

Peñanietista, Por Cierto El Run, Run De Que Los últimos Gobernadores

Tamaulipecos Pueden Ser Sometidos de Un Momento a Otro Por La

Autoridad Gringa, Está Muy Latente…

FELIPE GARZA NARVAEZ, Sin Lugar a Dudas Por Sus Tablas y

Posicionamiento Natural, Sería Un Candidato Ganador a La Diputación

Federal con Cabecera En Ciudad Victoria, ahora si que por El Partido Político

Que Lo Postulara, no hay que olvidar que ha ganado 3 elecciones de Diputado

Local, Por El Mismo Distrito, Distrito Local Que Comprende Un Buen Número

de Municipios del total Del Que Se Compone El Distrito Electoral Federal, Con

Cabecera En La Capital Tamaulipeca, Como Agente Libre De La Política

Tamaulipeca. Renunció Al PRI, Pero No Se Afilió a Ningún Otro Partido

Político, Su Relación Con MoReNa ha sido mas que evidente, pero sino existe

un compromiso, otros Institutos Políticos Ya Le Pusieron El Ojo. El Tiempo Se

Acaba y Las Decisiones Deben Tomarse. MoReNa tiene La Emergencia De

Ganar Sobradamente La Mayoría en La Cámara De Diputados En El Congreso

De La Unión, Con FELIPE Jugarían a La Segura, pero otros les pueden ganar El

Mandado Sino Se Ponen Las Pilas Pronto, Recordar que Por Lo De La

Pandemia, son otras las condiciones de hacer política, de ahí la valía de un

personaje que sea conocido y que ha entregado buenas cuentas, no cuentas

mochas como otros. En La Candidatura De La Presidencia Municipal o

Diputación Local, sería Lo Mismo, pero La Emergencia de ANDRES MANUEL

LOPEZ OBRADOR, Es Ganar El Mayor Número De Diputaciones Federales

Posible y GARZA NARVAEZ es garantía de ello…

SIGUIENDO CON MORENA, SE PUEDE decir que en La Actualidad, Los

Lopezobradoristas y Los Morenistas de Viejo y Nuevo Cuño, mas los que

aspiran a serlo, Andan Todos Desbalagados, Aunque Son Muchos, Toca a La

Dirigencia Nacional de MARIO DELGADO, Juntar a todos Los Desbalagados y

Unirlos Con Una Causa y Así Alcanzar El Objetivo Que Buscan, Tanto En Lo

Federal, Como Estatal y Municipal en toda La República, Grupos e

Individualidades Morenistas y Lopezobradoristas deben anteponer su

interés personal o de grupo en beneficio de que cristalice La Cuarta

Transformación De México, jugando para El Presidencialismo De La

Actualidad, Para Desterrar Totalmente Al Neoliberalismo Que Heredo

Corrupción e Impunidad, Desmantelando Instituciones, Hipotecando Al País

y Empobrecer a La Ciudadanía y Sociedad Civil de La Nación, Con El Binomio

Tricolor y Azul Del PRI y PAN…

EN CIUDAD VICTORIA, EL CAMBIO En Favor Del Municipio, La Ciudadanía

y Sociedad Civil, Va Poco a Poco, Pero Va, no como quisiéramos, pero ya no

es lo mismo que con XICO, aunque no por ello se crea que con PILAR GOMEZ

LEAL todo El Monte Es De Orégano o de Color De Rosa, ya que no trae Una

Varita Mágica, trae positivos mas que GONZALEZ URESTI, pero también se

carga sus negativos La Prima Política del Gobernador FRANCISCO JAVIER

GARCIA CABEZA DE VACA…La Impunidad de XICO y sus familiares, parientes,

amigos y conocidos, es por información y complicidades que comprometen,

de lo contrario no estuviera, ni andaría tan campante con Una Beca En El

Sector Salud en Tiempos Del Coronavirus Del COVID 19…En Contagios y

Muertes de 32 Entidades Federativas, andamos en los primeros 13 lugares,

Es Algo Nada Honroso, Como a Nivel Nacional Con Los Gobiernos

Neoliberalistas Que Dejaron Al Sector Salud Todo Endeble Para Una

Emergencia Sanitaria Como La Que Se Vive. En Tamaulipas, El Gobierno De

Los Vientos Del Cambio Le Pego Al Sector Salud, Mas a Lo Estatal que a Lo

Federal, de ahí la salida de LIDIA MADERO que no quiso ser cómplice

atentando contra La Salud De Las y Los Tamaulipecos, como se acentuó con

La Llegada de GLORIA MOLINA, Quién en El Seguro Popular supo hacer de las

suyas, basta con recordar el cambio y las vivencias del Sector Salud y

Educativo a La Llegada Del Gobierno Del PAN con FRANCISCO JAVIER GARCIA

CABEZA DE VACA, No HAY Que Olvidar Que XICOTENCATL GONZALEZ URESTI

era El Director Del Hospital General En Calidad De Monigote, Ya Que Quien

Mandaba era ARTURO SOTO ALEMAN, quién por cierto ha hecho todo lo que

le han dejado hacer, aunque a la hora de pagar los platos rotos, le toque

hacerlo a quien Manda Hasta Ahora En Tamaulipas…

CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS, mejor conocido como “El Truco”,

Sabe y Bien Que Sabe Que Las Próximas Elecciones, Federales y Locales no

son nada fácil de ganar, hace unos meses en TULA en su propia presencia se

lo dijeron, diversas cabezas de grupos, sobre todo, los que respaldan a TOÑO

LAMINAS, Si El PAN No Lo Hace Candidato a Presidente Municipal, Las Siglas

No Les Importan, Sino Las Personalidades…El PAN en El Municipio Donde

Nace Tamaulipas, como en la mayoría del Estado, anda todo dividido, con

decirle que JUAN ANDRES DIAZ CRUZ es ya como una especie de cadáver

político, aunque a producto de gallina tiene que jalar para donde le diga La

Secretaría General De Gobierno. En El PRI ocurre algo muy parecido, aunque

hipócritamente se dicen estar todos un idos en torno Al Tricolor, prueba de

ello fue La Cabalgata Del Domingo con casi 150 caballos y sus respectivos

jinetes, EDGARDO MELHEM SALINAS encabezo La Cabalgata, con El

Empresario Radiofónico ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO QUE EN La

Política tiene Su Mejor Diversión y Esparcimiento, Su Padre, Don ENRIQUE

CARDENAS GONZALEZ Lo Hizo Presidente Municipal y en atención a su

persona, el entonces Gobernador Tamaulipeco, TOMAS YARRINGTON

RUVALCABA, Lo Hizo Presidente Del PRI Estatal, Líder Del Poder Legislativo

de Tamaulipas, Diputado Federal y EUGENIO HERNANDEZ FLORES, Secretario

Del Gobierno Estatal y Diputado Federal Por La Capital Tamaulipeca, como

en su momento también lo hizo TYR, pero por El Distrito Con Cabecera En

Mante. ECA dejó su lugar a EGIDIO TORRE CANTU en La Alcaldía, ello dio pie

para que sustituyera a su hermano RODOLFO TORRE CANTU que fuera

inmolado como una semana antes de las elecciones de Gobernador De

Tamaulipas, quien luego le entregara El Poder Estatal Al PAN de FRANCISCO

JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Tal como en su momento lo hizo ERNESTO

ZEDILLO PONCE DE LEÓN con El PAN de VICENTE FOX QUESADA, luego del

Asesinato de LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA…Al Pequeño Enrique En

Estas Fechas, Políticamente Nadie Le Regala Nada, salvo que FJGCV lo haga

representante popular bajo las siglas tricolores en lo local, porque en lo

federal, no gana y en Victoria Esta En Chino y en los distritos locales, el rife

no es fácil. La Que Si Tendrá Un Puesto De Elección Popular por La Vía de

Representación Proporcional, será ALEJANDRA CARDENAS CASTILLEJOS…

Por Cierto, AMERICO VILLARREAL ANAYA No Debería Desdeñar La Candidatura a La

Presidencia Municipal de Ciudad Victoria, No Debe Olvidar, Que Mas Vale

Pájaro En Mano, Que Un Ciento Volando…

En Otro Orden De Cosas mientras La Ciudadanía y Sociedad Civil de Victoria,

Tamaulipas, México y El Mundo, no tome las debidas precauciones para

combatir con eficiencia y eficacia El Coronavirus Del COVID 19, de nada

servirán Los Sistemas De Salud, sean de Lo Mejor o de Lo Peor, Si Los

Humanos no hacemos de Nuestra Parte, Lo Que Debemos Hacer, sino

hacemos lo que tenemos que hacer y contamos con unas autoridades

indolentes, tamos jodidos, Todos Debemos Cuidar a Todos y Todos Deben

Cuidarnos y Así Evitar Contagios y Hospitalizaciones. El COVID 19 No Juega,

Sino Se Cuida Uno Adecuadamente, Lo Mata… Salí Con Dios, Sino

Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…