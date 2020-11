Como lo dije la semana pasada en estos domingos la Palabra de

Dios que se proclama en la misa dominical es una invitación a

reflexionar lo caduco que es la vida humana y que se tiene que estar

preparado para cuando llegue ese día y se tenga que presentar ante

Dios.

Y este domingo me quiero detener en la primera lectura, hoy

cuando se habla tanto de la igualdad entre hombre y mujer (para mi mal

tratado), es interesante que en el ambiente bíblico sobre todo en el

Antiguo Testamento se encuentre un texto como este tomado del libro

los Proverbios 31, 10 – 13. 19 – 20. 30 – 31, “Dichoso el hombre que

encuentra una mujer hacendosa: muy superior a las perlas su valor.

Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el huso; abre sus manos

al pobre y las tiende al desvalido”.

San Pablo en su carta a los Tesalonicenses recuerda hablando de

la venida del Señor dice: “Pero a ustedes, hermanos, ese día no los

tomará por sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en

tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las

tinieblas”.

En el texto del Evangelio escrito por san Mateo, 25, 14 – 30,

conocido como la parábola de los “talentos”, aunque ahora aparezca

otra traducción. Son tres siervos que reciben diferente cantidad de

talentos cuando el amo sale de viaje.

Al regreso del amo cuando los llama para rendir cuentas, los dos

primeros siervos han sido responsables y activos con la gracia de la

salvación recibida representan al creyente ideal que espera activamente

la vuelta del Señor. Vigilar esperando la llegada del Señor Jesús, que

vendrá al final como juez y Señor, quiere decir ser fieles a través de un

compromiso generoso y continuo. El talento no es una semilla que se

entierra en la tierra y crece por su cuenta; es la persona quien imprime

en él su dinamismo para hacerlo crecer. La colaboración humana es

fundamental, aunque indudablemente esto comportará un riesgo, una

aventura, que sin embargo hay que correr.

El tercer siervo, en cambio, aparece descrito negativamente como

“malo y perezoso”. No es capaz ni siquiera de reconocer la gratuidad

del patrón, sino que además proyecta sobre él su egoísmo y su

incapacidad de para establecer buenas relaciones.

Frente al este texto del Evangelio el creyente debe de preguntarse

¿qué está haciendo con las cualidades, las virtudes que ha recibido de

Dios y que debe de utilizar en favor de los demás porque sobre eso cada

uno será juzgado?

Se puede orar con palabras del Salmo 127: “Dichoso el que teme

al Señor. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien”

Que el buen Padre les acompañe con su amor y permanezca con

ustedes.

Antonio González Sánchez