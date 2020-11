Si alguien tenía dudas del poder de las fuerzas, en este gobierno de la

cuarta transformación, deberá de replantearse esa duda, lo

recientemente ocurrido con el General Salvador Cienfuegos, da una

muestra clara hasta donde ha llegado el poder de los castrenses con

el presidente López Obrador.

La presión de las fuerzas armadas hacia el presidente, fue en recula,

hasta dejarle solo 2 opciones, que se lo comiera un león, la primera y

la segunda, es que se lo comiera un tigre, es decir sin salida alguna,

para el mandatario.

En ningún momento, afirmo o sugiero que el general se culpable o

inocente, eso no corresponde decidir a este escribiente, porque

endebles y maltrechas, este país, aún tiene instituciones serias y

responsables; que son las que decidirán el curso de la historia del

militar.

Lo que si queda claro, que el poderío que este gobierno de la

transformación de cuarta, es evidente, aeropuertos, puertos, aduanas,

seguridad e inteligencia, son controlados por las fuerzas castrenses,

hasta las medidas de salud en compras de consumibles y operación

de hospitales, recae sobre los militares, y muchos de los puestos

claves dentro del gobierno civil son ocupados por militares.

Las presiones del ejército para defender a uno de sus más conspicuos

representantes, movió los hilos de la política binacional, y orillo por

cuestiones de seguridad nacional y de información privilegiada a hacer

algo inédito en la justicia de Estados Unidos, recular en la demanda y

detención en contra del general Cienfuegos.

El presidente no ha dicho ni Pío, y no me refiero a su hermano, que

también debería se ser juzgado, si no a la enorme presión de los

militares, para defender a una de sus figuras más emblemáticas de las

últimas décadas.

Cierto es que, sin el respaldo de las fuerzas armadas, el gobierno de

la 4T. Sería diferente, su hacer y desaseo, son tan vulgos e evidentes,

que solo el poderío y organización de las fuerzas armadas, le puede

dar certidumbre a este gobierno plagado de errores, a cambio les ha

dado lo nunca habían tenido, control sobre las decisiones civiles.

Ahí por ese orden, el gobierno de Trump, antes de irse, quiso devolver

favores al mandatario mexicano, y quizá una de esas acciones es

devolver al general sano y salvo a su casa.

Al tiempo

De Aquello y lo demás…

Mire que son dignas de reconocer, las acciones que el gobierno

encabezado por la doctora Maki Ortiz, realizan en Reynosa, en

declaraciones a los medios, el edil, afirmo que ya se han recuperado el

99% de los empleos perdidos por causa de la pandemia, y que

además, el municipio representa el 60% de los empleos recuperados

en Tamaulipas.

Reitero sin embargo, que aún no termina el problema de Salud, que el

2021, se ve un panorama poco convincente, y que no se debe de bajar

la guardia en el cuidado de la higiene personal, en la sana distancia y

seguir con las medidas preventivas, que por el momento y mientras no

haya una vacuna, es la única opción de evitar el crecimiento de la

pandemia del covid-19.

En este mismo sentido, la alcaldesa Ortiz Domínguez, dijo que en

Reynosa, se pudo hacer un fondo económico para enfrentar los

estragos en este rubro de la pandemia, con el cual se ha podido

incentivar la economía, programa único en todo Tamaulipas.

Pero aún no pasa la pandemia, invito a los reynosenses, a no relajarse

y seguir con el cuidado preventivo, y recordó que la educación y salud,

seguirán siendo pilares de esta administración municipal.

