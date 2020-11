México, 29 de Noviembre 2020. En un fin de semana repleto de homenajes futbolísticos a Diego Armando Maradona, fallecido a los 60 años el pasado miércoles, hubo alguien que no quiso ir a favor de corriente y se negó a ser políticamente correcta.

Hablamos de Paula Dapena, futbolista de 24 años del Viajes Interrías FF, que disputó este sábado un amistoso ante el Deportivo de la Coruña en la Ciudad Deportiva de Abegondo, con 10-0 para las locales.

Paula se encontró ya en el campo con la decisión de guardar un minuto de silencio por Maradona antes de empezar el encuentro y decidió no hacerlo. «Mis compañeras me miraron y se reían, porque sabían que no lo guardaría», dice. Por ello se sentó de espaldas en el césped mientras compañeras y rivales mantenían el silencio por el ’10’ argentino.

«Hace unos días, en el Día por la eliminación de la violencia de género no se hicieron estos gestos y si por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, no estoy dispuesta a hacerlo por un abusador», dijo a Pontevedra Viva.

«Me negué a guardar ese minuto de silencio por un violador, pedófilo y abusador»

«Dije que me negué a guardar ese minuto de silencio por un violador, pedófilo y abusador y que tenía que sentarse en el suelo y dar la espalda», continuó.

«Para ser jugador hay que ser primero persona y tener valores más allá de habilidades como las que tenía él, que sabemos que eran cualidades y dotes futbolísticas espectaculares», concluye.