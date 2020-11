En estos últimos meses hemos tenido cambios verdaderamente inesperados, ha habido situaciones

totalmente fuera de lo imaginable hace solamente apenas un breve tiempo.

Todos estos cambios drásticos nos han llevado a pérdidas, algunas de ellas sumamente significativas;

ha traído consigo esta pandemia: ausencias, separaciones físicas y emocionales, enfermedad,

internamientos en área de la salud, muertes.

Algo que me parece muy importante al hablar de los fallecimientos, es la supresión casi total de los

ritos fúnebres; todo eso ha venido presentándose en este lapso de 2020, todo eso nos aqueja, que nos

abate, en donde pareciera ser que cada vez está más cerca una enfermedad, un proceso de estar

preocupado, de estar apesadumbrado, pareciera ser que está también más cerca la muerte de alguien

conocido, de alguien cercano, de un ser amado y todo esto son pérdidas, además de muy significativas,

muy repentinas.

Lo súbito de todos estos sucesos nos lleva a estadios verdaderamente hasta hace poco tiempo

impensables, tanto en lo individual como en lo colectivo.

Ante esas pérdidas significativas, como proceso natural, entramos en duelo y, muchas de las veces la

apreciación de un duelo es desde su conjunto, desde la totalidad, y no es necesariamente así.

Esta pandemia nos ha llevado a pérdidas importantes de cosas, situaciones, circunstancias, personas;

cada uno de esos aspectos tiene que ver con un recorrido por el camino tortuoso, cuesta arriba,

espinoso, que es el duelo, proceso adaptativo que es requerido, necesario.

Es menester transitar por ese camino doloroso, el cual se detona cuando las personas nos damos

cuenta de que hemos perdido eso, aquello, o aquel ser amado tan importante para nosotros.

El ser humano es bio-psico-social y espiritual, y desde esta parte última, lo espiritual, tiene mucho

que ver la Tanatología Transpersonal,

Esa Tanatología que permite ir más allá del tiempo, más allá del espacio, más allá del alcance físico

de las personas y ahí es donde está ese elemento tan importante, desde mi punto de vista, que es la

espiritualidad.

Ese ser superior, ese algo o alguien en que las personas creen, como quiera que le llamen, como quiera

que le conciban, es verdaderamente trascendental en un proceso que requiere ser elaborado.

El yo espiritual, uno de los elementos de ese ser bio-psico-social y espiritual que es el ser humano, es

altamente importante, porque ahí reside la esencia, es allí en esa parte espiritual donde nos hacemos

quizás más inconsciente que conscientemente preguntas como: ¿de dónde vengo?; ¿hacia dónde voy?;

realmente, ¿quién soy yo?; ¿por qué estoy aquí?; ¿para qué estoy ahora en esto que me ha tocado

vivir?

Todas esas preguntas existenciales forman parte de la esencia.

Los humanos somos seres de luz, tenemos tres peculiaridades: somos buenos, bellos y verdaderos,

son esas las tres trascendentales del ser humano.

¿Qué sucede con el ser humano, qué pasa con ese ser de luz que en el camino que se llama vida va

teniendo experiencias desarmonizantes?

¿Qué ocurre en ese ser que va teniendo vivencias que duelen, que incomodan, que enojan y a las que

muchas veces les pone más atención que a la luz que verdaderamente es?

Cada persona decide a qué le quiere poner atención, sin embargo, nuestra mente en ocasiones va y se

coloca precisa y justamente en lo que duele, en lo que ya no tiene, en aquello que quisiera que

estuviera consigo, pero resulta ser que ya no está, y entonces pareciese ser que le da más peso

específico al ser persona que al ser humano.

En momentos, en esa línea de la vida, en esta dimensión y en esta frecuencia, el ser le va poniendo

mucha más atención a “manchas oscuras” que a la luz que es.

En este punto, lo importante es la reconexión con esa luz que cada ser humano somos.

Sencillo creo que no es.

Considero que no es fácil porque el dolor, la tristeza, la rabia, la desesperación, la angustia, son de

tal envergadura y de tal dimensión, que nos nublan la visión, que nos cubren la audición, que nos

impiden sentir libremente y ser objetivamente claros.

Entonces, como se trastoca todo el yo, el cuerpo, la mente, la parte social, y también la parte espiritual

se sacuden, y muchas veces respondemos enojados a ese ser supremo, a ese ser superior.

En mi caso, a ese ser superior le llamo Dios, y quizás más de una vez me he captado, me he

sorprendido ¡reclamándole a Dios!

Y no precisamente en tono afable ni cordial; me he visto preguntándole en voz fuerte: ¿por qué me

hiciste eso?; ¿por qué me está pasando a mí?; ¿por qué yo?; ¿por qué no a tantas otras personas?; ¿por

qué mi madre, a mi padre?

¡Jamás pensé que permitirías que eso me sucediera!

Yo le he preguntado fuerte y a veces ni me he fijado que lo estoy haciendo; quizás debo reconocer

que he estado enojado, tal vez por un lapso breve o largo, no lo sé, pero enojado a fin de cuentas con

Dios, y entonces esa parte espiritual se desconecta de mí (o yo de ella), y se necesita fortalecer esa fe,

reconociéndola como esa fuerza espiritual del ser humano.

Decía que no es sencillo, porque estoy transitando por el dolor, pero sí es posible reconocerme como

ese ser de luz, decidir cómo ponerle atención a ese ser humano maravilloso que cada uno de nosotros

somos.

El ser persona se fija mucho en los errores, en los defectos, en la percepción de lo incompleto, así

pues, en esta parte de la espiritualidad creo yo que es trascendental el deseo, que la persona tenga

prendida esa flama, el anhelo de seguir, de caminar, de continuar en este mundo, de fluir en esa línea

de su vida haciendo consciencia de lo que sí es, de lo que sí está, de lo que tiene verdaderamente a su

alcance.

Aquí entra un conjunto de elementos científicos que forman parte de la Tanatología Transpersonal,

para ir acercando al ser humano a ese vínculo con el ser superior.

Esto se logra, entre otras formas, descubriendo una frecuencia infinita, una frecuencia ilimitada, una

frecuencia donde todo lo que ahí se envía, llega de inmediato al receptor.

Esa vía se llama frecuencia del amor, y esa frecuencia (más allá de lo que físicamente el ser humano

ve, escucha y siente) permite que aquella oración profunda, que aquel pensamiento hermoso, que

aquel lindo deseo que se tiene para alguien, en donde quiera que esté, cualquiera que haya sido su rol

en el coincidir conmigo, independientemente de que esté fallecido o que esté aún en la vida, y aunque

los ojos de mi cuerpo no lo vean, no significa que lo que yo le envío deje de llegarle; eso se logra

asegurándome que lo que yo mando nazca del amor, y asegurando que de ahí procede.

Se envía a donde esté la persona (aunque yo no lo sepa) y de manera inmediata, ella o él recibe ese

mensaje, esa oración, ese deseo; así opera la frecuencia del amor, y aunque no se puede comprobar

físicamente (desde una Física Newtoniana), sí se puede tener en ello un acto fehaciente, tener esa fe,

tener esa confianza de que él, ella, ya ha recibido lo que yo le envíe.

Así, al hablar de la espiritualidad, estamos hablando de aspectos altamente científicos y al hablar de

la ciencia estamos hablando de la espiritualidad también, como algo inherente al ser humano, y yo te

invito amiga, amigo que amablemente me estás regalando tiempo para leer estas líneas, a que si tú así

decides hacerlo, si tú eliges este camino, encuentra esa frecuencia del amor en ti, y desde tu amor,

mándales en cada momento, en cada instante, desde donde tu estés, todo eso que tú quieres remitir a

cada persona que amas, y de esa manera, quizás en el plano de lo físico notes algún cambio casi

imperceptible, mas yo te aseguro -y te lo digo no sólo porque te lo mencione- sino porque así lo

vierten en sus expresiones, en sus comentarios, personas con quienes coincido, que tendrás una

sensación de alivio, de descanso, de paz; de esa paz interior que es la que se necesita, precisamente,

para llegar a una plenitud.

Casi para concluir esta intervención quiero aludir algo, deseo hacer mención de la importancia de

saber despedirse de las cosas, de las situaciones y de las personas, y hacer estas despedidas de los

seres amados, con fe y esperanza en un reencuentro.

Te abrazo y te envío un cúmulo de Bendiciones.

Dios mediante, ¡hasta muy pronto!

Dr. Raúl Carrillo García

Director General de IMPO-CAPED

