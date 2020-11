Argentina, 27 de Noviembre 2020. Dalma Maradona, la hija mayor de Diego Armando Maradona, escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, acompañado de una foto en la que se ve al Diez en un entrenamiento en su etapa en el Napoli junto a su hija jugando con sus medias. Este es el mensaje completo de Dalma:

«Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no … Porque sé que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo! Ya te extraño pa! Voy a aguantar acá, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos ! Como me pediste siempre ,voy a cuidar de la jabru y tu pompón preferido PORQUE VOS SIEMPRE DÁNDOME RESPONSABILIDADES IMPOSIBLES DESDE QUE TENGO USO DE RAZÓN! Te voy a amar y defender toda mi vida porque te agradezco la vida compartida! Estoy destruida pero voy a salir adelante! Espérame ahí. Ya nos vamos a ver, mientras voy practicando Y COMO ES ÉL para que cuando te vea la volvamos a cantar juntos a los gritos… Bueno…

Junto mis pedazos y no me imagino como va a ser mi vida sin vos… NO PUEDO… Pero acá estoy con el mejor marido del mundo y una hija que me va a obligar a salir adelante! La vida es un ratito así que nos vemos pronto! Te llevo margaritas para decorar tus medias de jugador y por favor volveme a mirar con ese amor que se ve en la foto! Te amo para siempre!».

Dalma y Giannina son las dos hijas que Diego Armando Maradona tuvo con Claudia Villafañe.

«Cuánto voy a extrañar sentarme con vos a mirar un partido de nuestro querido Napoli»

También se despidió de su padre Diego Maradona júnior, que dejó el siguiente mensaje en Instagram:

«Cuánto fui feliz con vos… ni lo podías imaginar, solo mirándote al lado mío me sentía invencible!!!! Cuánto voy a extrañar este abrazo pà de mi vida vos ni lo podes lejanamente imaginar, cuánto voy a extrañar sentarme con vos a mirar un partido de nuestro querido Napoli!! ¿Y mis hijos?? ¿Cómo harán sin un abuelo tan amoroso??? Te prometo q siempre estarán del lado tuyo, que siempre te defenderán y que inflarán siempre el pecho hablando del abuelo!!! Papá capitán de mi corazón nunca vas a morir porque te amaré hasta el último respiro que voy a tener!! Espérame y venime a buscar vos cuando llegara mi hora porque siempre te quise al lado mío porque un hijo al lado de un padre no tiene miedo de nada! Buen viaje 10 de mi corazón!! Te amo».