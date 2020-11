México, 24 de Noviembre 2020. Las malas noticias se confirmaron para los Cincinnati Bengals. Joe Burrow estará fuera por 12 meses debido a una rotura de varios ligamentos de la rodilla izquierda luego de recibir un golpe en el juego ante Washington el domingo.



Tras haberle hecho la resonancia magnética a Burrow se mostró que se desgarró el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado anterior y sufrió otros problemas estructurales.

Tras el juego ante Washington, Burrow se despidió de la afición en sus redes sociales, agradeciendo el apoyo recibido: «Gracias por todo el amor. No pueden deshacerse de mí tan fácilmente. Nos vemos el año que viene».

Este lunes fue colocado en la lista de lesionados de los Bengals.

— Joey Burrow (@JoeyB) November 22, 2020