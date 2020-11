México, 11 de Noviembre 2020. El zaguero argentino, Joaquín Marcelo Laso, ganó la demanda por despido injustificado que interpuso ante la FIFA contra su ex equipo el Atlético de San Luis, por lo cual el club potosino está obligado a pagarle 675 mil 697 dólares, en un plazo de sólo 45 días, de no hacerlo estará inhabilitado para fichar jugadores durante tres mercados de transferencia.

Este martes trascendió que la Cámara de Resolución de Disputas resolvió a favor del jugador, a esa cantidad se le debe sumar el 5 por ciento de intereses generados desde el mes de abril.

El conflicto entre el jugador y el Atlético de San Luis surgió a finales del 2019, cuando el argentino no entró en los planes del equipo para el torneo Clausura 2020, luego de apenas seis meses de haber llegado a la institución, donde participó en 11 juegos de la Liga MX, todos como titular, pero para el siguiente torneo fue informado que ya no tenía oportunidad en el primer equipo, lo cual no fue bien aceptado por el defensa y no lograron llegar a un acuerdo para su salida, por lo que dejó el club, respaldado del artículo 17 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de jugadores de la FIFA, pero no sin emitir la demanda contra el mismo.