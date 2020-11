CDMX, México, 26 de Noviembre 2020. Quien dejo boquiabiertos a sus seguidores, fue la guapa Jennifer López al compartir la portada de su próximo sencillo, titulado ‘In the morning’, pues optó por quitarse la ropa y aparecer como Dios la trajo al mundo.

La Diva del Bronx demostró que a sus 51 años sigue siendo la envidia de algunas de 20, ya que se mantiene mejor que nunca gracias a la disciplina de ejercicio y dieta.

Primero calentó motores compartiendo un video con algunas imágenes de la sesión que realizaron para dicha portada y finalmente mostró el resultado de la foto en la que se le puede ver de perfil, totalmente desnuda y con los músculos totalmente definidos.

Surprise! Here’s the official cover art for #InTheMorning ✨ Single drops Friday ✨📸: Mert & Marcus pic.twitter.com/ZS7w3KqI4y

— jlo (@JLo) November 25, 2020