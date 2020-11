México, 01 de Noviembre 2020. Jaime Munguía se convirtió en nuevo campeón de peso medio intercontinental por la OMB, luego de ganar su combate ante Tureano Johnson por la vía del nocaut. con un duro ‘uppercut’ que le partió el labio a su rival en el sexto round.

El boxeador Ring Telmex-Telcel de 24 años aprovechó su potencia y encontró una apertura en la guardia de Johnson para dejarlo malherido y coronarse en el Fantasy Springs de Indio, California.

El pupilo de Erick ‘Terrible’ Morales no pudo evitar sentir la potencia del nacido en Bahamas; y en el primer round hizo acuse de recibo, sin embargo, poco a poco se quitó el impacto y comenzó rápidamete a equilibrar la balanza.

Fue hasta el sexto round que el tijuanense logró encontrar el rostro de Johnson con un uper de derecha, provocándole un severo corte en el labio inferior. A pesar de los esfuerzos del caribeño por continuar, el médico ya no le permitió salir, decretando el triunfo de Munguía.

This @jaimemunguia15 uppercut led to the cut that awarded him the KO. pic.twitter.com/Ccczz7P2Ru

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing__) October 31, 2020