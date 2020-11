La Administración de Servicios Generales (GSA) del gobierno norteamericano

ayer lunes reconoció la victoria del presidente electo Joe Biden y “aparente

ganador” de las elecciones presidenciales del 2020, por lo que firmó el

documento para dar por iniciada oficialmente la transición de poderes en

Estados Unidos, paso que admitió Donald Trump.

La titular de la GSA, Emily Murphy, envió al presidente electo, Joe Biden, una

carta en la que le da a conocer que pondrá a su disposición “los recursos y

servicios” con que cuenta para “apoyar la transición presidencial”, 6.3 millones

de dólares para la transición y se libera otro millón para sesiones de orientación

y un directorio de la transición, pero en total los recursos que va a liberar la

GSA ascienden a 9.9 millones de dólares.

En el histórico documento Murphy argumenta que la decisión se tomo “debido a

los recientes acontecimientos que involucran demandas y certificación de

resultados electorales”. Aludió con ello el fracaso de las demandas y recursos

legales interpuestos por el saliente presidente Donald Trump para impedir la

certificación de resultados en diversos estados que favorecen a Biden. Dos

estados clave, Georgia y Michigan, ya certificaron el triunfo del demócrata.

La decisión de la GSA implica que se pondrán a disposición de Biden 6.3

millones de dólares para la transición y otro millón para sesiones de orientación

y un directorio de la transición, pero en total los recursos que debe liberar la

dependencia del gobierno de Estados Unidos ascienden a 9.9 millones de

dólares.

Luego de darse a conocer la misiva Trump twiteó su agradecimiento a Murphy

“por su firme dedicación y lealtad a nuestro país”. Señaló que “ella ha sido

acosada, amenazada y abusada y no quiero ver que esto le ocurra a ella, a su

familia ó a los empleados de la GSA”.

Trump dijo que si bien “nuestro caso continúa con fuerza, mantendremos la

pelea y creo que prevaleceremos”, “en aras de buscar el mejor interés de

nuestro país, estoy recomendando que Emily y su equipo hagan lo que

necesite hacerse con respecto a los protocolos iniciales y he dicho a mi equipo

que haga lo mismo”.

En la histórica carta Emily Murphy advierte que la GSA “no escoge ni certifica

al ganador de una elección presidencial. El papel de la GSA es

extremadamente estrecho : poner a disposición los recursos y servicios

relacionados con una elección presidencial”.

El próximo 14 de diciembre los miembros del Colegio Electoral de cada estado

se reúnen para emitir formalmente los votos, mismos que serán enviados a

Washington, D.C. El 6 de enero del 2021 el Congreso de Estados Unidos

recibe los votos electorales de estados, los cuenta y los valida y el 20 de enero

en las escaleras del Capitolio en Washington, D.C., Biden jura su cargo y se

convierte oficialmente en el presidente número 46 de Estados Unidos, si otra

cosa no sucede.

Estamos convencidos de que el presidente de México, Andrés Manuel López

Obrador, no dio cátedra en la reunión virtual del llamado grupo G-20, que

conforman los mandatarios de los 20 países más ricos del mundo. Pero no hizo

mal papel, la brincó; lo que nos gustaría saber es quién elaboró los dos temas

a desarrollar por el mandatario nacional durante su participación, ya que para

nosotros es fácil deducir que él no los hizo, porque la economía no es su fuerte

y sobre la terrible pandemia ha hecho un pésimo trabajo, además de manipular

el número de contagios y de muertos, para sorprender al mundo de su manejo.

En la reunión Virtual del G-20 López Obrador compartió la “receta mexicana”

para enfrentar la crisis sanitaria y la crisis económica mundial provocada, según

él, por la pandemia de COVID -19. Lo que llamó la atención a algunos es que

al mandatario mexicano cuidó su imagen y la manera en que apareció frente a

la cámara, pero sobre todo que no improvisó en sus dos participaciones, ya

que leyó las propuestas que hizo al G-20.

No esta nada mal el representante del Partido Redes Sociales Progresistas en

Tamaulipas, Enrique Meléndez Pérez, al considerar que lo más importante

para ellos, como nuevo partido político, es alcanzar en las elecciones

intermedias del 2021 el porcentaje de votación requerido por ley para conservar

el registro.

Entre los que saben de esto algunos aseguran que el nuevo partido de la

maestra Elba Esther Gordillo “no la va a hacer”, por lo que auguran que en

Tamaulipas va a perder el registro que recién les entregó el INE. Pero, pero,

pero, otros opinan que el nuevo instituto va a captar los votos suficientes para

conservar su registro, ya que a la teacher todavía la sigue una gran cantidad de

maestros del SNTE, los que llegado el momento le van a dar su voto. Meléndez

Pérez es un líder y operador con mucha experiencia, él sabe lo que tiene que

hacer para mantenerse en la lucha.

Los periódicos que han editado o editan algunos partidos como el PRI y el

PAN, creemos que se han convencido de que sirven para todo, menos para

ilustrar a sus fans sobre lo que están haciendo como partidos políticos, porque

eso, bueno o malo, la militancia lo sabe.

Ahora se acaba de aventar al ruedo el vocero oficial del gobierno del

Presidente Andrés Manuel López Obrador, del que estamos seguros va a hacer

el gran negocio al resucitar al periódico Regeneración que en el México

moderno echó a andar el PRD, antes que MORENA.

Creo que Regeneración no va a acabar nunca con las noticias falsas,

como dicen, ni tampoco va a servir como contrapeso para cuidar a AMLO del

golpeteo y él lo sabe, pero creemos que lo que López Obrador es propaganda

y en eso quizá les llegue servir porque en los tiempos del PRD en botes de

basura había tambaches de periódicos, porque a nadie le interesaba. Pero

veremos y diremos.

La UAT a través del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) acaba de llevar a cabo

el Primer Seminario de Socioecología, que reunió la participación de expertos

de diferentes instituciones de educación superior del país.

El seminario realizado en la modalidad virtual, tuvo como objetivo integrar la

visión de los estudios ecológicos y la perspectiva de las investigaciones de tipo

social, con el fín de responder a la complejidad y la velocidad de los cambios

ambientales a escala global, mismos que presentan desafíos para la

investigación, la gestión y la conservación de la diversidad en los ecosistemas.

Correspondió al Secretario de Investigación y posgrado de la UAT, Dr. Julio

Martínez Burnes, inaugurar el evento en representación de rector José Andrés

Suárez Fernández; destacó en su mensaje la importancia de abordar

conceptos científicos que han ido creciendo a nivel mundial.

