A mediados de julio de 1913 llegó en ferrocarril a Ciudad Victoria, el general

Rábago procedente de la capital del país, para hacerse cargo de la plaza y asumir la

gubernatura militar de Tamaulipas. Numerosos capitalinos, entre ellos Joaquín Argüello y

Felipe Pérez Garza, lo recibieron acompañándolo por la calle Hidalgo desde la estación a

la casa de gobierno. (1)

Enseguida, Rábago disolvió el Congreso del Estado que amenazaba

con oponerse y mandó a prisión a diecisiete carrancistas hechos prisioneros en

Xicoténcatl, más 28 que aprehendió el capitán Verástegui en Tula. (2)

Las estaciones La Cruz y El Carbonero eran dos importantes cruces de la línea

del Ferrocarril del Golfo. A través de esa ruta, llegaron procedentes de Monterrey las

tropas federales al mando del general Guillermo Rubio Navarrete, dispuestos a enfrentar

a los carrancistas. Uno de los primeros combates contra los rebeldes se sostuvo en Santa

Engracia y enseguida, inexplicablemente el victorioso Navarrete retornó a Monterrey. Sin

embargo, el permanente asedio revolucionario era inevitable en varios frentes, a unos

cincuenta kilómetros de ese lugar. Uno de ellos la capital Ciudad Victoria, donde se

interrumpieron el telégrafo y ferrocarril, por tratarse de una zona asediada por los

rebeldes. (3)

Así las cosas, como parte de la estrategia para apoderarse de la capital

tamaulipeca y sus alrededores, el jefe del Ejército del Noreste el general Pablo González,

luego de fracasar en la batalla de Monterrey, decidió enfilarse a Ciudad Victoria

utilizando los buenos oficios de Luis Caballero quien se apertrechó en Jiménez y Padilla

en espera de recibir órdenes. Al mismo tiempo, los revolucionarios eran esperados por las fuerzas federales de Arzamendi, Rábago y Aguilar con 770 soldados y numerosos

defensas sociales civiles reclutadas por el ejército.

De acuerdo a un plano debidamente diseñado, a partir del 14 de noviembre de

1913 los huertistas establecieron los puntos de la defensa capitalina en: El Molino de

Terán, La Hacienda Las Vírgenes, Estación del Ferrocarril, Loma del Muerto,

Cementerio Municipal, camino a Tamatán y Santuario de Guadalupe.

En tanto, más de cinco mil constitucionalistas concentraron sus fuerzas al mando

de Pablo González en Guémez y Santa Engracia, donde los coroneles Cesáreo y Agustín

Castro, cortaron las vías del ferrocarril y durante el avance se enfrentaron en Estación

Caballeros contra las fuerzas de la Brigada de Higinio Aguilar. Mientras tanto los

rebeldes provenientes de Guémez, cortaron las vías ferroviarias que comunicaban a

Tampico.

La mañana del sábado 16 de noviembre correspondió al general Antonio I.

Villarreal, apoyado por Jesús Carranza, Luis Caballero y Francisco Murguía, acaudillar

el primer ataque en varios puntos de Ciudad Victoria entre ellos Las Vírgenes: «En

menos de una hora los rebeldes se habían apoderado de la parte norte de la ciudad, que

era la que estaba más mal defendida, y enseguida atacaron de manera resuelta el

campamento del general Aguilar, durante el fuego sin interrupción, después de las nueve

horas hasta las doce del día, y registrándose en ambas partes numerosas bajas. A los

primeros disparos cayó gravemente herido del capitán Arturo Careta…» (4) Por la noche

llegó Lucio Blanco en compañía de mil elementos dispuestos a enfrentar al enemigo.

Dos horas más tarde los revolucionarios presentaron un prolongado ataque en el

Molino de Terán, situado al poniente de la ciudad logrando romper el cerco, mientras en

el Santuario de Guadalupe y la Loma del Muerto, Arzamendi junto a los mayores Aurelio

Farfán y Nabor Torres defendían esta posición acosados por los carrancistas Francisco

Murguía y Teodoro Elizondo. Al agotarse el parque el sitio fue evacuado, siendo (5)

La mañana del 17 se reanudaron los combates sobre las fuerzas federales,

apertrechadas en el panteón municipal y Loma de Ramírez. Al mismo tiempo El Molino

de Terán y El Santuario de Guadalupe, donde se encontraba parte de la artillería utilizada

por Arzamendi quien se retiró por falta de parque pasaron definitivamente a manos de los

rebeldes. Uno de los soldados participantes en la batalla, dice que gran parte de la

población se sumó a los rebeldes al incendiar numerosas chozas de paja y atacar a los

federales: «…Que de esta manera quedaban entre dos fuegos. La lucha fue desesperada,

pues si los rebeldes atacaban furiosamente, los federales no les dejaban ganar un sólo

palmo de terreno.» (6) Los combates duraron hasta las siete de la noche, cuando se terminó

el parque a los federales que con verdadero sacrificio habían conseguido en el palacio de

gobierno, donde despachaba el general Rábago.

Al verse perdido, Aguilar se refugió en la estación del ferrocarril para salvar su

vida. En el transcurso de la tarde y ante el inminente avance de los rebeldes hacia el

centro de la población, acudió a palacio únicamente para entrevistarse con Rábago,

explicarle la difícil situación que prevalecía y recibir órdenes. Sin otro recurso, Aguilar

decidió abandonar la ciudad por el camino real a Tula. En el trayecto localizó a cerca de

mil victorenses que lo acompañaron en su éxodo a Tula, donde llegaron el día 23.

No sabemos en que momento ni por cuanto tiempo, el general Rábago se sumó al

contingente encabezado por Aguilar. El caso es que Garza Cano afirma que descansó en

el rancho de Joya de Verde, probablemente en la casa del obispo Sánchez Camacho.

Después pernoctaron en la Hacienda La Maroma, propiedad de Blas Uvalle. «El cuadro

era verdaderamente doloroso. Las señoritas, señoras y jóvenes de la mejor sociedad, con

el espanto retratado en sus semblantes seguían a la columna, dando traspiés y cayendo en

cada momento. En todos los rostros se veían lágrimas y el aire se llenaba con los

lamentos de infinidad de criaturas que habían perdido a sus madres, o de madres que ignorando el paradero de sus hijos, clamaban por ellos presas de la mayor

desesperación.» (7)

De acuerdo a Garza Cano ex combatiente y Jefe del 5o. Pelotón de la Defensa

Social del Estado, la salvaguardia de la penitenciaría del estuvo a cargo del doctor José

A. del Castillo, el ingeniero Toledano y otros civiles acaudillados por integrantes de las

defensas sociales. Vale decir que en una de las refriegas en los henequenales de Terán,

resultó herido en el pecho el ingeniero Luis de la Garza, voluntario de los mismos grupos

que apoyaban a Rábago.

La toma y evacuación de Ciudad Victoria, concluyó la madrugada del 18 de

noviembre. El saldo fue desastroso para los huertistas. Decenas de cadáveres, se

encontraban alrededor la presidencia municipal y en las calles en espera de ser

sepultados. También, como lo muestra una fotografía de Robert Runyon los

constitucionalistas tomaron una gran cantidad de prisioneros.

Luego del contundente triunfo, los revolucionarios ejercieron numerosos actos de

sabotaje a las comunicaciones, como medida de presión hacia el gobierno establecido que

al menos en Tamaulipas, resultó incapaz de detener el avance de los rebeldes,

comandados en el noreste por el General Pablo González. Para el 18 noviembre de 1913,

la situación ferroviaria entre Victoria y Tampico, era complicada. Por un lado, porque

ante la quema de puentes en las estaciones Pretil, Rosillo y Osorio, únicamente había

tráfico entre dicho puerto y González. En tanto la línea San Luis Potosí-Tampico,

también estaba interrumpida debido a las averías en el camino. Respecto a Ciudad

Victoria, la vía telegráfica, también fue cortada mientras se veían arder numerosas casas

de techo de palma.

Para rehabilitar los caminos, existían trenes especiales de reparación que el

gobierno federal utilizaba para garantizar el avance de sus tropas. En Tamaulipas, estos

dispositivos no se daban abasto, lo mismo en Laredo, Tampico, Matamoros y Ciudad

Victoria. En ocasiones no era tarea fácil, debido a los contratiempos causados por los

rebeldes. Ante tales inconvenientes, las reparaciones y retiro de escombros por las

cuadrillas de los trabajadores, podían tardar varias semanas. (7 Ibid).

A los pocos días de la Toma de Ciudad Victoria, los generales Higinio Aguilar y

Juan de Dios Arzamendi, se encontraban a Cerritos, S.L.P en compañía de sus tropas y

cientos de victorenses que huían de las balas revolucionarias. Por su parte el gobernador

Rábago permaneció en Tampico hasta el mes de diciembre, donde estableció

provisionalmente la capital de Tamaulipas, en busca de apoyo y auxilio. En tanto se

hablaba que la familia Crespo Lavín, había huido por el rumbo de la Sierra Madre

Oriental. Mientras esto sucedía, los revolucionarios se preparaban para trasladarse a

Monterrey, lo cual se atrasó debido al mal estado de las vías del ferrocarril hacia el

norte. (8)

Incluso se mencionaron casos de antiespañolismo revolucionario en Ciudad

Victoria, similares a los de Torreón contra chinos y peninsulares, aunque no comparables

con los de Morelos: «Pagamos con sangre inocente, una buena contribución a la odiosa

deidad.» (9)

Un acontecimiento muy sonado fue el del español Eladio Amor, quien fue

colgado injustificadamente de un árbol de la Plaza Hidalgo de Ciudad Victoria, mientras

se dirigía de su casa al Mercado Argüelles, con el único objetivo de adquirir alimentos

para sus hijos. (10)

En el contexto de estos acontecimientos, se salvaron del fusilamiento Antonio

Quintana y Ricardo Haces, propietarios de uno de los almacenes comerciales más

importantes de Ciudad Victoria. Ellos y varios empleados fueron acusados de distribuir

armas y enarbolar la bandera de España a favor de los huertistas, durante los primeros

ataques de los rebeldes a finales de abril de 1913. Además, aclara el cónsul de la capital

tamaulipeca: «…en mi casa no existía ningún armamento, porque días antes se les había

vendido las 8 carabinas que existían al C. Gobernador del Estado, para armar los rurales

del mismo. Huelga por lo mismo decirle, que ni de mi Casa Comercial ni de mi

residencia particular se disparó un sólo cartucho.

«La única intervención que tuve en aquellos acontecimientos fue que, como

Presidente que soy de la Cámara Nacional de Comercio, coadyuvé con todo el gremio o la mayor parte a formar un cuerpo de defensa, exclusivamente para el comercio y familias, sin ningún fin político; pues entre el referido comercio hay mexicanos, chinos, españoles, etc…»11

Según informe del ingeniero Alberto J. Pani, Director General de los Ferrocarriles

Constitucionalistas, para 1915, los constitucionalistas prácticamente tenían en sus manos

el control mayoritario las vías férreas en e país. Es decir, 7,300 kilómetros, entre las

cuales se encontraban las ciudades tamaulipecas: Ciudad Victoria, Nuevo Laredo,

Tampico y Matamoros.12

