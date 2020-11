Cdmx, México, 30 de Noviembre 2020. Tras la eliminación a manos de las Chivas del Guadalajara en los Cuartos de Final del Apertura 2020, el guardameta de las Águilas del América Guillermo Ochoa apareció en redes sociales, para externar su sentir hacia sus seguidores.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram, que el internacional mexicano ofreció disculpas por la eliminación.

«Estamos tristes y decepcionados como gran parte de ustedes, un torneo raro y diferente desde el inicio por todas las circunstancias de este 2020 pero que sin duda no es pretexto para no haber dado una mejor batalla el día de ayer. Está claro que no estuvimos a la altura de una liguilla y tenemos que dar la cara; pero sobretodo levantarla».

Por otra parte, recalcó que en poco tiempo deberán de encarar la Liga de Campeones de la Concacaf, por lo que buscarán dar una alegría a la afición; aunque eso no los exime de hacer autocrítica por lo mostrado en el semestre.

«Tenemos en muy poco un torneo que jugar y sacarnos la espina, que no cambia lo que pasó en Liguilla pero puede darnos una satisfacción y aparte al vestir esta camisa tenemos el compromiso de tener autocrítica y revertir la situación porque así lo exige este escudo y su afición«, concluyó.