Tampico, Tamaulipas, 6 de Nov. de 2020..- Integrantes de Frena (Frente Nacional) hicieron una manifestación este viernes afuera de las oficinas de Hacienda en apoyo a un movimiento nacional por lo

que consideran terrorismo fiscal que dicen está cometiendo esta dependencia federal,

además de que exigen la renuncia del presidente de la República, Andrés Manuel López

Obrador quien consideran no ha llevado un buen gobierno.

Martha Collado Araujo, integrante de FRENA, informó que pusieron en la plaza «El

Aguilita» desde las 8 de la mañana y permanecerían 8 horas para lo cual instalaron casas de

campaña simulando el movimiento que a la par otros compañeros de otros estados están

haciendo en el Zócalo de la Ciudad de México.

«Estamos en contra de él por muchas razones. Lo que queremos principalmente es que

Andrés Manuel López Obrador renuncie, se vaya de la presidencia es un delincuente

confeso, ya debería estar en la cárcel y sin derecho a volver a tener un puesto público toda

su vida», expresó.

Martha Collado dijo que otro de los motivos de la movilización es el terrorismo fiscal

hecho por Hacienda «por eso estamos en Hacienda». La informante explicó que esa es una

acción que lleva a cabo FRENA en todo el país a partir del 31 en diferentes ciudades

«nosotros lo hicimos hasta hoy porque nuestro grupo estaba en México el 31 porque nos

tocó estar ese día en el Zócalo», refirió la mujer.

Sobre sus inconformidades, Martha Collado señaló que están en contra del Presidente de la

República por muchas razones «el señor prefiere construir estadios en lugar de comprar

medicina para los niños con cáncer o apoyar al Sector Salud, no ha construido ningún

hospital, la educación también está por los suelos no hay una cosa buena, la economía va en

descenso y el señor está llevando una agenda chavista que los mexicanos no nos

merecemos» indicó.

Dentro del terrorismo fiscal que dicen está ejerciendo el gobierno, Martha Collado

mencionó que canceló los sellos fiscales y con ello ya no se pueden hacer facturas.