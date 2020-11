Francia, 12 de Noviembre 2020. Los amistosos previos a la Nations League se disputaron en familia. Los cocos del Viejo Continente dejaron hueco a los debutantes antes de la doble cita oficial. Un escenario en el que dos sagas escribieron su nombre en Francia y Alemania. Los Thuram y los Max traspasaron el ámbito familiar.

«Marcus tiene la habilidad de cambiar los partidos. Es hijo de un jugador famoso y su padre debe estar muy feliz, pero no está aquí por eso», explicó Didier Deschamps.

El seleccionador francés, campeón del mundo en 1998 y de la Eurocopa en el 2000 con su padre Lilian, rotó e hizo debutar a su hijo Marcus en la dura derrota (0-2) ante Finlandia en París.

«No ha sido convocado por su padre. Tiene su fuerza. En el fútbol ser ‘hijo de’ es peligroso. Recuerdo que Lilian lo protegió mucho y se negó a exponerlo demasiado. Un día me dijo: «¡Espero que Marcus sea mejor técnicamente que yo!» ¡Le dije que no sería difícil!», señaló en ‘Le Parisien’ Robert Pires. 26 años después del estreno de Lilian – ex de Parma, Juve, Barcelona… y futbolista con más partidos (142) con Francia- frente a la República Checa el 17 de agosto de 1994, su hijo de 23 debutó con la absoluta.

Fue el más activo en un choque en el que los suplentes de Francia (Griezmann y Varane entraron en los instantes finales) no pudieron con una Finlandia que ganó en París gracias a los tantos de Forss y Valakari en tres minutos mediada la primera parte. «Quería que mis hijos se quedaran en casa tranquilos, sin presión, o haciendo judo o esgrima, pero han acabado jugando al fútbol», dijo Lilian. Ya es internacional… en un partido que terminó de forma dolorosa y con derrota para Francia.

Nunca una selección, más allá del puesto 50 en el ránking FIFA, había ganado a ‘Les Bleus’ en casa. Finlandia, en el puesto 55, recoge el testigo de Bielorrusia (50) que lo logró en 2010 (0-1).