CDMX, México, 07 de Noviembre 2020. No sólo los políticos de Estados Unidos y otras partes del mundo han dejado un mensaje para Joe Biden y Kamala Harris, también los famoso y celebridades están festejando la victoria demócrata en las elecciones 2020; a través de sus redes sociales han dado a conocer su sentir, y algunos hasta se han mostrado conmovidos al punto de las lagrimas.

Una de las primeras en subir un video, en el que se notaba visiblemente conmovida, fue Lady Gaga, quien agradeció a todos los que hicieron posible la victoria.

. @JoeBiden @KamalaHarris and the American people, you just gave the world one of the greatest acts of kindness and bravery humanity has ever seen. ❤️ 🙌🙌 nothing but love for our new Commander in Chief and the 1ST female VP elected to the White House. Also, way to go PA 😭❤️ pic.twitter.com/uXiMTWs6Hk

— Lady Gaga (@ladygaga) November 7, 2020