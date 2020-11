Empezamos por la noticia electoral que parecía llegaba a su fin el pasado martes 3 de

este mes con la elección del presidente norteamericano, donde aparecen como punteros el

avecindado de Nueva York, Donald Trump, y el originario Scranton, Pensilvania, Joseph

Robinette Biden Jr, popularmente más conocido como Joe Biden.

Hasta el cierre de esta columna, las expectativas de triunfo se encaminaban hacia el

Demócrata de Pensilvania. Aunque la verdad los seguidores de Trump están radicalizando

su posición, exigiendo torpemente parar de contar los votos, bajo el argumento de fraude,

pronosticado desde por lo menos hace dos semanas por el mismo candidato Republicano.

Algunos analistas de la política de aquél país, aseguran que gane quien gane, no

podrá ser declarado presidente electo hasta que se hayan resuelto las demandas judiciales

que se espera lleguen a la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Mientras en Estados Unidos desde el martes por la tarde noche, la gente seguidora de

Donald Trump hace mucho ruido declarando su triunfo, aunque faltaban varios estados por

contar los votos, en nuestro México el tema que parece se impone como centro de la

polémica es la del hermano incómodo, ése de nombre Pío.

Se hizo del dominio público que el hermano del presidente mexicano, interpuso un

recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),

con la intención de que ordene al Instituto Nacional Electoral (INE) detener la

investigación en su contra.

Usted recordará que se hizo viral un video donde exhiben al ‘hermanito’ recibiendo

dinero, en 2015, para campañas electorales del Movimiento de Regeneración Nacional

(MORENA), argumentando que ese delito ya prescribió.

Me parece que, en este sentido el solo reconocer haber cometido el delito referido,

pareciera ser la aceptación de culpabilidad del tabasqueño Pío López, aunque el delito

desde el punto de vista jurídico haya prescrito.

El Grupo Editorial Milenio, asegura que el hermano en cuestión, buscó la asesoría y

representación legal del exmagistrado electoral, Salvador Nava, por las denuncias por

recibir dinero de David León Romero, excoordinador de Protección Civil y entonces

colaborador del gobierno de Chiapas.

El doctor en derecho, Salvador Nava, es socio fundador del despacho de abogados

DPTA, especializados en asuntos electorales, constitucionales y parlamentarios, también es

columnista de El Financiero y Expansión, en la indagatoria ante las autoridades electorales,

argumenta su defensa, en que la versión periodística de quien divulgó los videos y no

estrictamente en los hechos observados en la grabación.

¿Traducimos entonces que por el hecho de que es una versión periodística en video,

no es válida en el marco jurídico nacional?

Sin embargo, el INE en su afán por aclarar la situación, envió un cuestionario al

hermano incómodo donde le pide aclarar el origen y destino de los 2 millones 400 mil

pesos. Cantidad que resalta la defensa, sólo es mencionada en reportajes y nunca en el

video.

Desde el pasado septiembre, Lorenzo Córdoba, presidente del INE, informó que el

órgano electoral investiga a Pío López por el dinero que recibió en 2015.

El equipo de abogados sostiene que el hecho prescribió, ya que la norma electoral

vigente en el momento de que se recibieron los recursos, establecía que podrían ser

investigados y sancionados hasta tres años después, es decir, hasta 2018, aunque

posteriormente se modificó la norma para establecer que el plazo de tres años iniciaría

cuando la autoridad se enterara de los hechos, no aplicaría porque la ley no es retroactiva a

menos que beneficie al denunciado.

La opinión presidencial sobre el delito que se le imputa al hermano incómodo, se

traduce en “…corresponde a las autoridades determinar si se investiga y sanciona… no soy

tapadera de nadie… se aplique la ley como a cualquier ciudadano, aunque se trate de mi

hermano… No hay influyentismo en este gobierno, no hay nepotismo, amiguismo, ninguna

de estas lacras… estoy encabezando un movimiento para transformar a México y no le voy

a fallar al pueblo de México”, dijo el presidente, lógicamente molesto.

Cierro este espacio con la demanda judicial que el Ejecutivo de Tabasco, interpuso

contra la Comisión Federal de Electricidad, por haber abierto las compuestas de una presa

que inundaron varias comunidades, aunque la opinión presidencial asegura es producto de

la corrupción del pasado, al permitir habitar esa zona. ¿?