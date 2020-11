Ciudad Victoria, Tamaulipas (2 de noviembre de 2020).- El intercambio solidario de medicamentos entre los estados que conforman la Alianza Federalista, es necesaria ante la ineptitud del gobierno federal para cumplir con el abastecimiento.

Juan Liceaga Pineda, diputado local panista,dijo, que después de que la medida fue anunciada, la federación al fin podría reaccionar para entregar, principalmente, medicamentos oncológicos.

El presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, estimó que el acuerdo entre los gobernadores podrá solucionar las carencias, ante el retraso de entregas de parte del gobierno central.

«Es una solución atinada a la ineptitud del gobierno federal para mantener abastecidos a los hospitales», refirió.

«Nuevamente lo vuelvo a repetir, hay una necesidad en cada Estado de contar con medicinas suficiente para su gente».

Criticó la propuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social de nombrar en cada entidad, encargados de medicamentos oncológicos.

«Lo que habría que preguntar es que van a administrar si no hay medicamentos. La solución es que compren», dijo.

Sostuvo que mientras continúe la escasez de medicinas para el cáncer, no habrá que cuidar de parte de los nuevos encargados.

«Porque eso no va a solucionar nada. Mejor que apliquen el presupuesto y compren los medicamentos», dijo.