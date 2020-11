Ciudad Victoria, Tamaulipas (9 de noviembre de 2020).- El Buen Fin es considerado como un pretexto para que los comercios se deshagan de la mercancía y productos que no vendieron en el año y que se quedaron rezagados.

Así lo dijo el presidente del Comité Estatal de Jubilados y Pensionados del Magisterio Tamaulipeco, Rodrigo Tavares García, quien considero importante ver la situación económica que se vive en Tamaulipas y sobre todo por esta crisis de salud que inició la pandemia por Covid-19 que ha deteriorado la economía muy fuerte y que les ha pegado a sus compañeros.

Por ello hizo un llamado a todos los jubilados que recibieron o están por recibir parte de su aguinaldo, para que no se dejen engañar con falsas ofertas y descuentos, «y que no se dejen convencer por las promociones falsas que ofrecen los comerciantes voraces «.

Además este año se han visto muy golpeados por la pandemia, dónde la economía de ellos está muy deteriorada porque muchos de ellos han recurrido a servicios médicos particulares y han comprado medicamento porque no recibieron atención en el ISSSTE.

Por ello exhorto a los maestros jubilados para que guarden ese dinero, lo cuiden y lo tengan disponible en caso de que surja una verdadera emergencia ya que como se sabe el coronavirus permanecerá por tiempo indefinido causando problemas de salud, sobre todo entre sectores vulnerables como son los adultos mayores.

Exhortamos a que cuiden su dinero y no se dejen engañar por comerciantes voraces que lo único que hacen es tratar de vender una imagen de un producto que no reúne las características ni ofertas con la que se anuncian.