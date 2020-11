CIUDAD DE MÉXICO, 11 de Nov. de 2020.- A cuatro meses del inicio del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el presidente Andrés Manuel López Obrador condecoró al jefe negociador de este acuerdo, Jesús Seade, con la medalla Miguel Hidalgo.

En Palacio Nacional, el mandatario calificó al economía e ingeniero químico como un profesional que tuvo una destacada participación en la definición del nuevo tratado comercial sin ceder la independencia de nuestro país.

“Nos representó con eficacia y supo establecer las bases para que este tratado beneficie a México, como está ya sucediendo sin ceder en nuestra independencia y soberanía; es un tratado comercial que significa la llegada de mucha inversión extranjera a México”, aseveró.

López Obrador resaltó que el T-MEC significa la llegada de inversión extranjera a nuestro país, la cual impulsa la creación de empleos y el bienestar nacional.

Recordó que gracias al trabajo de Seade Kuri en las negociaciones del tratado con los gobiernos de Canadá y Estados Unidos se mantuvo el dominio soberano de México, principalmente en el sector energético.

“Se convenció a los gobiernos de Canadá y EU que en esta materia nosotros nos apegamos al artículo 27 constitucional sobre el dominio de la nación sobre estos recursos. Se debe en mucho al trabajo diplomático y eficaz de Jesús Seade”, expresó el presidente.

Al respecto, Seade Kuri agradeció a López Obrador por haberlo designado su representante, cuando aún era presidente electo, para la negociación del T-MEC junto con Ildefonso Guajardo, quien representó al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Recordó que luego de ser notificado de la propuesta del ahora presidente, agradeció la confianza y sin duda se unió al proyecto por México.

No es un cliché, desde lo más hondo digo: ‘Es un honor estar con Obrador’”, manifestó el ex jefe negociador del T-MEC previo a recibir condecoración Miguel Hidalgo.

Además afirmó que lo único que hizo fue trabajar por el país, por lo que, aclaró, “cumplir con nuestros compromisos no es subyugarse, sino marchar hacia la modernidad, hacia un México con mejores prácticas y mayor justicia y sacarle provecho a las amplias oportunidades de negocios que el T-MEC ofrece. Me retiro por ahora para servir a mi país de otras formas, como siempre lo he hecho”.

Reconoció también a los negociadores de la administración pasada, a empresarios, sindicatos, entre otros, con quienes hubo coordinación para llevar a buen puerto y el acuerdo comercial trinacional y así beneficiar a los Estados.

“Esta condecoración es un reconocimiento al frente de unidad nacional que supimos formar los negociadores, los gobiernos entrante y saliente; los legisladores, los partidos políticos, los empresarios y la sociedad civil para lograr un nuevo tratado comercial para México”, aseveró.

Al respecto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó que desde hace más de 40 años de la creación de esta presea, sólo 10 mexicanos la han recibido, por sus méritos a la patria, mismos a los que se suma Seade Kuri.