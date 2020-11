Cd. De México, 25 de Noviembre del 2020.- Seguro en algún momento de tu vida soñaste con que tu hamburguesa estuviese llena de pura carne, deliciosa y jugosa. Pues afortunadamente, existe un país en el mundo que disfruta de llevar todo a los extremos.

Hablamos de Japón, un lugar particular en el mundo donde no le temen a probar cosas nuevas y su filial de Burger King no es la excepción.

Fue así como nació la “Extreme Super One Pound Beef Burger”, lanzada al mercado por la cadena de hamburguesas el viernes pasado. Esta magnífica creación se ha convertido en la primera hamburguesa sin pan en la historia del país oriental.

Si bien tiene tomate, lechuga, queso, cebolla y pepinillo, se encuentra dentro de 4 ruedas de carne que cumplen la función del pan.

Con un peso de 508 gramos, se ha convertido en la más pesada que alguna vez han vendido estos locales. Esto quizás porque está compuesta en su mayoría por carne de res, deliciosa y perfecta.

Claramente por su composición su precio no es tan barato, pero no por eso deja de ser accesible pues por tan solo 13 dólares y 50 centavos podrás comerte una.

Eso equivaldría a 3 veces el precio de una Whopper en Japón, pero el sabor está multiplicado por cuatro, así que no hay pérdida. Cabe resaltar que es de edición limitada y solo estará disponible hasta el 3 de diciembre, por lo que los japoneses aún tienen más de una semana para seguir disfrutando.

Esperemos que sea un éxito total en este país, de ese modo sabrán que también lo será en Latinoamérica y el resto del mundo. En verdad es algo que necesitamos para comenzar el 2021 con pie derecho, las proteínas necesarias para cualquier ser humano que desee ser realmente feliz.