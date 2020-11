Después de la santa madriza que les puso Andrés Manuel López Obrador en

las elecciones presidenciales de julio del 2018, con 30 millones de votos a su

favor, con la alianza “Juntos Haremos Historia” conformada por los partidos

MORENA, PES y PT, los dirigentes nacionales de los partidos

opositores PRI, PAN, PRD, PMC y PVEM, ya deben de haber entendido que el

único camino para ganar la mayoría en las elecciones del 2021, es haciendo

alianza en entre si, ya que de lo contrario López Obrador les va a volver a meter

la “chaira”, que sirve para afilar cuchillos.

El pluripartidismo en México lo propició e inició el Partido Revolucionario

Institucional (PRI), con la manifiesta intención de mantenerse en el poder al

fragmentar la votación de sus opositores el día de la jornada electoral, razón

misma por la que años más adelante el sistema creó las diputaciones de

representación proporcional, al sentir que les estaba llegando el agua al cuello.

Pero ahora la oposición está en el poder con MORENA como partido político a

la cabeza y a Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República,

el que a toda costa quiere cambiar el régimen y llevar al país al socialismo o

comunismo, tipo Cuba, Bolivia o Venezuela, lo que creemos que en nada

favorecería a México, porque el retroceso que viven esos tres países está a la

vista.

Creo que la consigna del PRI y el PAN, demás de los partidos que se

sumen a la lucha, entre ellos el PRD, PMC y PVEM, además del Movimiento

Ciudadano, si así lo decide su dirigencia nacional, es o va a ser quitarle al

presidente López Obrador el control del Congreso de la Unión, restándole votos

en las elecciones del 3 de junio del próximo año, para de esa forma frenar sus

ocurrencias y sus arranques que han detenido el progreso de nuestro país.

De los tres nuevos partidos a los que el INE en fecha reciente les entregó su

registro, según nuestras antenas ninguno de los tres podrá hacer alianza con

cualquier otro instituto en las elecciones del 2021, ya que tendrá que demostrar

que en la votación capturó el número de votos exigidos por ley para no perder

su registro y ellos son el Partido Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social

por México y el Partido Encuentro Solidario.

Queda claro que el partido o candidato que logre

mantener divididos a sus opositores son los que ganan la elección, como lo

demostró a plenitud Andrés Manuel López Obrador en las elecciones

presidenciales del 2018, en las que sin mayor problema resultó electo

presidente, el que cada día aviva entre los mexicanos la llama de la división

para mantenerse en el poder, el que según nosotros aspira a conservar más

allá del 2024.

Lo más malo del caso es que son los mismos dirigentes nacionales y estatales

de los partidos los que le ayudan a López Obrador a mantener divididos a los

mexicanos. Como lo acabamos de ver en Monterrey, en donde por la mañana

el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo a los medios que la

coalición con el PAN y el PRD iba avanzando, pero por la tarde fuentes

albiazules revelaron que no llegaron a un acuerdo crucial para integrarla y que

es casi un hecho que no se concretará.

Paralelamente me reportan que las dirigencias nacionales de

MORENA y del Partido Verde no lograron concretar la alianza electoral para ir

juntos por la gubernatura de San Luis Potosí. El Verde simplemente no estuvo

de acuerdo con que el nuevo líder de MORENA, Mario Delgado Carrillo, haya

tratado de imponer a uno de sus incondicionales candidato.

En la sesión del Consejo Político Estatal del PRI, que se llevó a cabo por la

tarde noche del miércoles, los consejeros del tricolor aprobaron, entre otras

cosas, hacer coaliciones electorales, así como los métodos de selección de

candidatos. Es buena noticia, vamos a ver si pega, porque el tricolor sigue en la

lona, con todo y haber ganado en Hidalgo y Coahuila.

Por cierto en su preocupación por lo que está pasando en Tamaulipas, el

gobernador del estado Francisco García Cabeza de Vaca, nos enteramos que

instruyó a la Secretaría de Finanzas de su gobierno hacer frente a los recortes

de recursos federales, dirigiendo el presupuesto estatal de egresos hacia la

generación de condiciones de desarrollo y competitividad para las familias del

estado y los sectores productivos, sin la necesidad de incrementar los

impuestos ya existentes o crear nuevas tributaciones.

El recorte de recursos federales por más de $7, 200 millones de pesos

impactará de manera negativa en rubros como seguridad pública, salud,

educación, bienestar social, desarrollo sustentable, mejoramiento de caminos y

carreteras, el campo y en general afectando a las familias tamaulipecas que

menos tienen.

El mandatario estatal durante la conferencia de prensa dijo que a pesar de

esas malas decisiones del gobierno central, “vamos a seguir impulsando a los

sectores productivos, atraer inversión, generar riqueza y empleos, eso es lo que

requieren hoy en día nuestros jóvenes y las familias tamaulipecas, esto será un

trabajo entre sociedad y gobierno”, remarcó.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer jueves a los

migrantes que llegaron a su país en busca de estabilidad política y contemplan

ahora cómo el mandatario saliente, Donald Trump, intenta voltear el resultado

de las elecciones.

“Aguanten, ya llego”, respondió Biden a la pregunta de cual era su mensaje

para los migrantes que puedan estar atónitos o temerosos al ver repetirse en

EEUU escenarios de desafío a los resultados electorales que quizá pensaban

más propios de los países que abandonaron.

Con miras a difundir investigaciones y estudios relacionados con la mosca de la

fruta, se llevó a cabo un Webinar organizado por la Universidad Autónoma de

Tamaulipas (UAT) a través de la Secretaria de Vinculación.

Con el tema “La mosca de la fruta : acciones y medidas fitosanitarias”, expertos

en diferentes áreas compartiéron sus experiencias tanto en el campo de la

investigación científica, como en el desarrollo de programas de combate a ésta

plaga agrícola.

La actividad se trasmitió de manera virtual y en éste marco, con la

representación del rector, Ing. José Andrés Suárez Fernández, dirigió el

mensaje de bienvenida el Secretario de Vinculación, Ing. Gabriel Vigueras

Tenorio, quién destacó la participación de la Universidad en acciones

encaminadas a resolver problemáticas que afectan a los sectores productivos.

