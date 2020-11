La orden de aprehensión contra el ex gobernador priista de Nayarit, ROBERTO SANDOVAL, acusado de peculado y ejercicio indebido de funciones pareció ser, de cara al 2021, el inicio de la “cacería” política contra los adversarios de la 4T

Y no se duda que, pronto, el ex secretario de Hacienda de ENRIQUE PEÑA NIETO, LUIS VIDEGARAY CASO –junto con su ex jefe– tengan que comparecer ante la Fiscalía General de la República para que “canten” lo que saben en torno a los sobornos de Odebrecht, en cuyo caso tembién se tiene un “embarradero” de ex legisladores del PRI y del PAN.

Y así, ante la posibilidad de que PRI y PAN se coaliguen para postular candidatos comunes el 2021, el gobierno de la Cuarta Transformación hace chuza utilizando como piedra angular de su estratagema al ex director priista de PEMEX, EMILIO LOZOYA AUSTIN, quien está bailando al son que le toque el gobierno obradorista.

Es decir, LOZOYA acusa, señala y amplía declaraciones a la medida, de modo que de aquí al 6 de junio del 2021, la 4T habrá pavimentado el camino a sus candidatos a gobernadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales.

En términos coloquiales, el gobierno de AMLO “cortó cartucho” y apunta a sus adversarios con la pistola “amartillada”.

Nos parece que el contrapeso natural de este embate es la Alianza Federalista de Gobernadores, algunos de cuyos miembros permanecen bajo amago de la 4T, so pretexto de haber participado en los sobornos que presumiblemente dispersó Odebrecht para agilizar la Reforma Energética del ex presidente PEÑA NIETO.

2021 empieza recio, pero no nos queda duda que los gobernadores Aliancistas orquestarán una respuesta de los mil demonios, de manera que la medición de fuerzas en el territorio electoral será similar a los combates medievales cuerpo a cuerpo, en cuyo enfrentamiento quizá la 4T no tendrá nada qué hacer frente a la capacidad de organización, movilización y ataque de quienes ya llevan décadas en la guerra electoral.

MAKI PARTICIPA EN EL 11º PARLAMENTO INFANTIL

A nombre del Ayuntamiento de Reynosa, la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ participó con las estudiantes XIMENA GUADALUPE HERNÁNDEZ SÁNCHEZ y NANCY IVETH CANO CHAGOYA, en el «11° Parlamento Infantil Virtual de Niños y Niñas de México 2020», organizado por el Instituto Nacional Electoral.

La ceremonia fue presentada por el Lic. RAMÓN AUGUSTO CARMONA RENDÓN, Vocal de Capacitación Electoral del INE y en representación del Instituto, intervino la Delegada en Tamaulipas, Maestra OLGA ALICIA CASTRO RAMÍREZ.

«Celebramos y reconocemos la energía y el compromiso de instituciones como el INE, que promueven entre los más jóvenes la democracia y su importancia en el desarrollo de los pueblos», dijo la Alcaldesa al inicio del informe de Rendición de Cuentas de las Legisladoras del Parlamento Infantil.

“NO HAN NOTIFICADO CIERRE DE NEGOCIOS”

A propósito de Nuevo Laredo, el secretario del Ayuntamiento, RAÚL CÁRDENAS informó que a través de las redes sociales surgió el rumor del cierre de negocios en esta frontera, por el incremento de contagios por Coronavirus, situación que no se ha presentado hasta el momento.

“No existe una publicación en el Diario Oficial de Tamaulipas donde se indique lo anterior. Debemos esperar al nuevo decreto que se publicará el día 14 o 15, donde el Comité de Seguridad en Salud emita las recomendaciones relacionadas con el movimiento en las fases que el propio documento establece”, mencionó CÁRDENAS.

A la fecha, en esta frontera los negocios laboran con los horarios y restricciones del decreto vigente, y aplican los protocolos de seguridad en materia de salud.

[-Entreparéntesis: Durante las últimas 24 horas Tamaulipas confirmó la presencia del SARS-COV2 en 114 pacientes y registró 6 fallecimientos asociados al virus que causa el COVID-19, informó en su reporte diario la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA, quien Insistió en que las diferentes fases de la reapertura económica no significan regresar a las actividades acostumbradas hasta antes de la pandemia, sino más bien a una nueva realidad que exige la convivencia segura: “Debemos neutralizar las posibilidades de contagio a través del uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos, respetar la sana distancia y evitar salidas innecesarias” dijo, al informar que con los nuevos diagnósticos, la cifra oficial asciende a 33,812 positivos acumulados, de los cuales 29,578 se han recuperado y 2,906 han fallecido-].

REPUNTA TURISMO DE ‘BUEN FIN’

De otro lado, ante la llegada del último puente oficial del año, Tamaulipas alista sus destinos de naturaleza, sol y playa, para recibir a sus visitantes, recordando a los paseantes que deben continuar respetando las nuevas reglamentaciones sanitarias, siendo ciudadanos responsables y apoyando estas medidas que son para su protección.

El secretario de Turismo FERNANDO OLIVERA ROCHA, indicó que para este nuevo fin de semana largo, se tienen excelentes expectativas para continuar con la actividad turística en los sitios que ya pueden ser visitados, manteniendo en todo momento los protocolos de salud y bioseguridad.

Los destinos turísticos tamaulipecos que ya se encuentran recibiendo visitantes, han acumulado desde su reapertura el 18 de agosto, un total de 178 mil personas, quienes han transitado por las carreteras del estado en más de 37 mil vehículos.

ADRIANA DEFIENDE EL PEF 2021

Por cierto, la diputada federal ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ afirmó en la tribuna de la Cámara de diputados, que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2021, destinó a Tamaulipas 56 mil 187 millones de pesos, a diferencia de los 55 mil 502 MDP que se destinaron para el 2020, lo que representa un aumento de 685 millones de pesos.

Al mismo tiempo, aseveró que en el contexto de la pandemia de Covid-19, el Presupuesto de Egresos para 2021 será un instrumento para apoyar a los más vulnerables, pues la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen con Proyecto de Decreto del Presupuesto, por 6 billones 295 mil 736 millones 200 mil pesos.

LOZANO RODRÍGUEZ comentó que en el Presupuesto se han tomado decisiones para cuidar a quienes tienen mayores riesgos de vulnerabilidad. En términos reales, se incrementa un 9.2% al ramo administrativo de salud, añadió.

RIGO RAMOS: “SISTEMA DE SALUD, COLAPSADO”

En otro tema, el diputado de Morena RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, deploró el mal estado y el cuestionable servicio de las instituciones de medicina del estado, al criticar que el despido del personal médico, de enfermería, laboratoristas, nutriólogos, personal de limpieza y administrativos, dejó literalmente en la indefensión a las familias de escasos recursos que tienen que recurrir a esas instancias para recibir atención.

En tribuna, el legislador del Movimiento de Regeneración Nacional, afirmó que esa acción provocó un colapso en todos los sentidos, pues en todas las áreas de los 43 municipios faltaba personal a medida que se incrementaron las enfermedades, incluida la pandemia del coronavirus”.

Por hoy es todo.