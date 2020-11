LAREDO, Texas, 19 de noviembre.- El Departamento de Salud de la Ciudad

de Laredo emitió un aviso de viaje para todos los residentes ya que el número actual

de casos de COVID-19 está aumentando rápidamente en todo el país.

Se han informado más de 100 mil casos nuevos en los Estados Unidos de

manera consecutiva en los últimos 7 días, más que los casos nuevos registrados

durante el verano.

Texas se está acercando rápidamente a 10 mil nuevos casos por día.

Es nuestra responsabilidad tomar esta situación en serio y prevenir nuevas

infecciones por COVID-19, especialmente durante la semana de Acción de Gracias.

“Menos es más en este Día de Acción de Gracias de COVID” es el lema que

recomiendan nuestros representantes de salud: Menos interacción; Menos invitados

(si no los hay) en su hogar; Menor riesgo para usted, su familia, amigos y comunidad

de contraer y transmitir COVID-19.

El consejo es no viajar durante este alto nivel de infecciones por COVID-19

o reunirse para el Día de Acción de Gracias.

Tan desafortunado e inconveniente es no estar con nuestros seres queridos

durante la temporada navideña, la prioridad debe ser no dejar que la fatiga del

COVID-19 se instale y no dejar que dañe a ninguna de las personas cercanas a

usted.

El propósito es evitar que este Día de Acción de Gracias sea un evento de

gran difusión.

Hemos visto casos disparados después de la celebración del 4 de julio y

ahora estamos viendo los mismos efectos después de Halloween. Aunque es

recomendación de Laredo Health no reunirse, si aún está considerando recibir

invitados durante el Día de Acción de Gracias, debe:

• Hágase la prueba: conozca su estado de COVID

• Organiza una comida al aire libre • Use máscaras en interiores y exteriores

• Evite el contacto directo como abrazar, besar y estrechar la mano

• Evite servir al estilo de comida compartida: haga que una persona sirva toda

la comida

Esta temporada navideña adhiérase a las recomendaciones de seguridad de

COVID-19. Esté seguro y agradecido. [