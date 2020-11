CDMX, México, 07 de Noviembre 2020. Este viernes fue un día largo para el actor Eleazar N de 34 años, pues en el Poder Judicial de la Ciudad de México se llevó a cabo la primera audiencia, donde fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar equiparada, y el juez otorgó un plazo de dos meses para demostrar su inocencia o de lo contrario se dictará sentencia.

Fue minutos antes de la 1 de la tarde que llegaron Tefi Valenzuela, su hermano Frank y dos acompañantes más a la audiencia mencionada, a quien no se le vio llegar fue al actor.

A su llegada la cantante de origen peruano sólo advirtió que sería a su salida cuando daría declaraciones. Por su lado, el hermano mencionó que Tefi no otorgaría el perdón y que llegaría hasta las últimas consecuencias.

Así comenzó la audiencia, misma que transcurrió en privado y con un receso de casi una hora para reanudarse a las 2:20 de la tarde.

La audiencia terminó minutos antes de las 6 de la tarde, y a su salida, Tefi Valenzuela se dijo satisfecha, pues la autoridad mexicana le demostró que sí velan por los derechos de la mujer.

“Quiero pedirle a las mujeres que denuncien, que no se queden calladas porque yo confío plenamente en las leyes mexicanas, hoy más que nunca me han demostrado que nos pueden dar toda la seguridad para salvaguardar nuestra integridad, no tengan miedo de denunciar, yo voy a llevar esto por la justicia, las agresiones se han dado dentro de una relación de noviazgo y quiero que sepan que solo voy a dejar que las cosas sigan su curso por la justicia, no quiero dar mas declaraciones porque lo de la audiencia lo tendrá que ver mi abogado, y quiero agradecer las muestras de interés y de apoyo que me han llegado», fue lo único que declaró pues la subieron a un coche y emprendió la huida a otras preguntas de la prensa.

Fue a las 7:14 de la tarde cuando entre un intenso operativo policíaco sacaron al actor totalmente cubierto para ser trasladado al Reclusorio Norte, en la. Unidad B-160, donde llevará a cabo el resto del proceso.