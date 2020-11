¿Recuerdan el Ángel de Apocalipsis capítulo 1? Este es el mismo. Un ángel es un

mensajero, y él es un mensajero a Israel”.

¿Quién es el Mensajero a Israel? El Ángel del Pacto, Jesucristo, que desciende del

Cielo en Apocalipsis, capítulo 10; pero Él tiene que velarse en carne humana para

poder ir al pueblo hebreo, y tiene que velarse en carne humana para poder

manifestarse a Su Iglesia gentil; porque dondequiera que esté Él manifestado, estará

velado en carne humana.

“Este es el mismo. Un ángel es un mensajero, y él es un mensajero a Israel. ¿Ve

usted? La Iglesia está a punto de ser raptada…”.

¿Cuándo es que aparece este Ángel Fuerte, Cristo, el Ángel del Pacto, el Ángel de

Jehová, descendiendo del Cielo? Es cuando la Iglesia del Señor Jesucristo está a

punto de ser raptada; es cuando la Iglesia del Señor Jesucristo llega al final, al fin del

tiempo.

“¿Ve usted? La Iglesia está a punto de ser raptada, Él viene por Su Iglesia”.

Ahora, vean ustedes, viene directamente para el pueblo hebreo, pero viene por Su

Iglesia porque está a punto de ser raptada, porque ha llegado a su final; y se completa

el número de los miembros del Cuerpo Místico de Cristo, se completa el número de

los escogidos de Dios, y Él tiene que llevarse de esta Tierra a Su Iglesia, a los que

forman parte de Su Iglesia; porque los juicios de la gran tribulación van a caer sobre

esta Tierra, pero la Iglesia del Señor Jesucristo, por cuanto ha sido lavada en la Sangre

de Jesucristo, no tiene pecados, y no puede Dios derramar Sus juicios divinos sobre

este planeta Tierra estando Su Iglesia aquí; porque Su Iglesia no puede pasar por la

gran tribulación, porque no tiene pecado.

La gran tribulación es para aquellos que tendrán sus pecados sin haber sido lavados

en la Sangre de Cristo, sin haber sido quitados, y sin haber nacido de nuevo esas

personas. La gran tribulación es para la purificación del planeta Tierra como planeta;

es para la purificación del pueblo hebreo: de 144.000 hebreos que pasarán por la

gran tribulación, y el resto del pueblo hebreo que pasará también por la gran

tribulación; y es para la purificación también de las vírgenes fatuas o vírgenes

insensatas, que no tenían aceite en sus lámparas. Eso es lo que hará el Sexto Sello;

tiene un propósito triple el Sexto Sello.

Tomado del Mensaje:

EL TIEMPO DE REDENCIÓNPARA ISRAEL

Dr. William Soto Santiago

Domingo, 8 de febrero de 1998

Cayey, Puerto Rico

