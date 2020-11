México, 06 de Noviembre 2020. El piloto mexicano Jesse Carrasqueado, quien cuenta con 13 años de edad, competirá este fin de semana en el Mundial de karting dentro de la categoría júnior en el circuito portugués de Portimao.

Jesse, quien forma parte de la escuela del piloto de Fórmula 1 Sergio ‘Checo’ Pérez, es el único representante azteca que participa en este campeonato y tiene posibilidades de alzarse con el título.

«Este circuito no lo conocía pero me gusta, es divertido y muy técnico y me he adaptado muy bien. La semana pasada estuvimos haciendo pruebas y ahora ha llegado la hora de la verdad, y he estado adelante, así que soy optimista.

«No se puede tener ni un pequeño fallo y todos vamos al límite»

Jesse Carrasqueado, piloto mexicano de karting.

No se puede tener ni un pequeño fallo y todos vamos al límite, así que veremos si tenemos esa poca suerte que siempre hace falta», comentó el joven piloto que disputará una categoría de cien participantes.

El jueves se corrieron los entrenamientos libres y mañana comenzarán las pruebas de calificación para una final en la que solo clasificaran 36 pilotos.