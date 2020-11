México, 22 de Noviembre 2020. Remontada furiosa. El Inter se vio abajo en el marcador 0-2 ante el Torino, sin embargo, el segundo gol del Toro los sacudió para darle la vuelta al marcador de manera espectacular para llevarse los tres puntos (4-2) y llegar on fire a su duelo ante el Real Madrid por la Champions League.

El Inter volvió a cuajar una primera mitad espesa, con mucho toque de balón intrascendente y pocas (ninguna) ocasiones de gol. La presencia de Achraf y Young por fuera fue nula. El atasco llegó por dentro. La zona de los Gagliardini, Barella y Vidal…

El Torino, con Giampaolo en casa recuperándose del Covid y la baja en el entrenamiento de Belloti, mostró una versión sólida y se aprovechó de la parsimonia nerazzurra. Justo antes del descanso, Zaza adelantó a los suyos tras culminar con la izquierda una buena combinación en la frontal del área de Handanovic.

La desventaja no fue suficiente y el Inter no reaccionó hasta que no se vio definitivamente en la lona. Un penalti de VAR de Young a Singo fue aprovechado por Ansaldi para poner en más ventaja al Toro. Aquel gol que habría derrumbado a tantos fue la mejor noticia posible para los de Antonio Conte.



La remontada del Inter se construyó cuando los fantasmas de un nuevo tropiezo llamaron a la puerta de San Siro. A falta de juego, el carácter es el de un campeón, el de uno que en el minuto 62 perdía 0-2 y en el 67 iba 2-2. Las dianas que obraron la igualada fueron de Alexis y Lukaku.

La remontada definitiva llegó a falta de 10 minutos. Un penalti que en principio fue fuera de juego y que el VAR corrigió sirvió para Lukaku asegurase tres puntos fundamentales en la pelea por el Scudetto. El belga se vistió de asistente ya en el 90′ para un Lautaro que tan sólo tuvo que empujar a las redes su centro. El Inter volvió a demostrar que se siente cómodo cuando la pistola le apunta a la cabeza.