México, 25 de Noviembre 2020. De ser considerados el equipo con menos opciones de ganar la MLS, a estar a 270 minutos del campeonato. El Nashville SC, uno de los debutantes de la liga, acabó con el reinado del Toronto FC en la Conferencia Este al ganar 1-0 en la prórroga gracias al gol del mexicano Daniel Ríos.

El nacido en la Ciudad de México, que nunca jugó en la Primera división de su país, se encontró con el rechace del portero a un jugadón de Hany Mukhtar, bicicleta incuida, pero Quentin Westberg logró desviar su disparo, aunque la pelota quedó en camino para que Ríos empujara el balón.

En la última jugada del tiempo regular, Nashville pudo sentenciarlo, pero Westberg ganó el duelo en el área chica para mandar al alargue.

