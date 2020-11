Autoridades de Educación en el Estado aseguran que el mal ya mato a más de 60 maestros en Tamaulipas.

Es triste enterarse de esas noticias, y lo peor es que el asesino sigue haciendo de las suyas, aun no hay quien lo detenga.

Hasta las fuerzas policiacas temen encontrarse con él pues saben que cuando ataca no hay arma para hacerle frente ni prisión que le detenga.

Y es que no solo ha matado a maestros, igual doctores, enfermeras, amas de casa, ingenieros, comunicadores y lo peor, se sabe que también ataca a niños.

Lo más triste de todo es que mucha gente aun y sabiendo de la peligrosidad que representa encontrarlo salen a buscarlo, sin ninguna precaución andan en las calles y eso provoca que se expanda y cada día sean más sus víctimas.

Del asesino de los últimos tiempos que le hablamos, ese que tan solo en Tamaulipas, según el mismo secretario de Educación en la Entidad ya ha matado a más de 60 maestros, es el COVID-19.

Sigue suelto y aun no hay nada que le detenga, razón por la que no debemos bajar la guardia pues de alguna manera somos los ciudadanos los que podemos darle la batalla, pero todos unidos, no relajarnos, acatar las disposiciones de salud, utilizar obligatoriamente el cubre bocas y el gel antibacterial, lavarse las manos continuamente, atender la sana distancia y sobretodo no asistir a reuniones masivas para evitar contagios.

Porque no hay arma ni vacuna aun que detenga el COVID-19, el virus sigue libre, se propaga a cualquier descuido, a la menor provocación.

Razón por la que todos debemos estar alertas, cuidar de nuestra salud y de quienes nos rodean, cierto es que mucha gente se ha recuperado, pero también es verdad que bastantes la enfermedad no han librado pues el virus es mortal y mientras no se tenga la vacuna nadie está exento de contagiarse y tristemente unos no podrán salvarse.

Para muestra es el número de maestros que han muerto a causa del COVID-19, El Secretario de Educación en Tamaulipas MARIO GOMEZ MONRROY dijo que ya son más de 60 mentores los fallecidos victimas del coronavirus, por lo que están analizando el esquema de trabajo que utilizaran en el 2021 para que los niños y jóvenes reciban sus asignaturas escolares sin riesgo de contagio, por lo pronto no hay regreso a las aulas autorizado en corto plazo.

La verdad es que esta pandemia también trajo muchas complicaciones para el sector educativo, no solo a los maestros se les complica impartir sus clases, muchos niños siguen sin tener las herramientas necesarias para recibirlas, sobre todo los del medio rural, comunidades alejadas donde ni siquiera cuentan con energía eléctrica.

En fin, la situación es que el Secretario de Educación en Tamaulipas dio a conocer que el COVID-19 ha matado a más de 60 maestros en nuestra Entidad.

El virus sigue sin dar tregua, al cierre de esta colaboración en Tamaulipas se contabilizaban 34,225 contagios y 2,933 defunciones, lo más triste es que a pesar de las estadísticas, que las autoridades continúan exhortando a la población a seguir las recomendaciones de salud para evitar contagios o muertes, aún hay gente que insiste en salir a buscar sin precaución al virus como si fueran inmunes, no entienden que aún no hay arma, cura, que lo detenga y si no nos cuidamos puede contagiarnos en cualquier lugar.

Protéjase, proteja a su familia, no se arriesgue si no es necesario, recuerde que el COVID-19, el asesino de los últimos tiempos sigue suelto.