México, 11 de Noviembre 2020. Durante el verano, Eiza González causó revuelo al ser captada beso y beso con el actor Timothée Chalamet durante unas paradisiácas vacaciones en Cabo San Lucas, donde la pareja derrochó pasión mientras nadaban en la alberca y tomaban el sol.

Pero con el fin del verano, parece que también llegó el fin del tan sonado romance, pues la actriz fue vista con una nueva conquista durante el fin de semana.

La mexicana fue fotografiada por los paparazzi en un par de citas a lado del guapísimo modelo estadounidense Dusty Lachowicz, quien al parecer es el nuevo dueño de su corazón.

Eiza Gonzalez & Dusty Lachowicz out for coffee in Los Angeles yesterday ☀️

(November 8, 2020) pic.twitter.com/T4S886TvMl

— Eiza Gonzalez Updates (@EizaGonzalezUpd) November 9, 2020