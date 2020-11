México, 30 de Noviembre 2020. El Arsenal está siendo criticado en las últimas horas por el manejo de la situación del choque entre del David Luiz y Raúl Jiménez. Un golpe producido a principios de la primera mitad y que se saldó con el traslado del delantero mexicano al hospital de Londres para recibir tratamiento tras permanecer inconsciente durante varios segundos en el terreno de juego.

Al zaguero ‘gunner’ se le permitió seguir jugando a pesar de tener un corte en la cabeza y que requirió siete puntos. Un hecho que provocó la furia de varios grupos de aficionados y de algunos medios ingleses donde critican que el zaguero brasileño no abandonara el terreno de juego tras el fuerte choque con el delantero mexicano.

Esto no es todo, hay más. Una vez concluido el encuentro, según ‘Daily mail’, se le permitió a David Luiz conducir a casa de forma normal, ya que los médicos concluyeron que no necesitaba más controles ni tratamiento en el hospital. El brasileño recibió instrucciones de informar al equipo médico si se sentía enfermo durante la noche.

Algo que no ha sentado nada bien a Headway, la asociación de lesiones cerebrales, quien emitió un comunicado donde expresa su enfado y decepción por como se había manejado la situación.



Following the shocking clash of heads at the weekend, which led to Wolves striker Raul Jimenez fracturing his skull, Headway expresses anger and disappointment at football’s continued failings to protect its players from concussion. https://t.co/QHnvuB2tSf

— Headway – the brain injury association (@HeadwayUK) November 30, 2020