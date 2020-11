ESTADOS UNIDOS.- Miércoles 4 de noviembre del 2020 Drake superó el récord que compartía con los ídolos Aretha Franklin y Stevie Wonder al alcanzar su 21er No. 1 en la lista de canciones de R&B/hip hop de Billboard.

El tema de Drake ‘Laugh Now Cry Later’, con el rapero Lil Durk, llegó a la cima de la lista esta semana. Wonder y Franklin, quien falleció en 2018, han tenido 20 canciones en el No. 1 de la lista.

De los 21 éxitos de Drake que han liderado la lista de canciones de R&B/hip hop, 12 son de él como ‘God’s Plan’, ‘In My Feelings’, ‘Hotline Bling’, ‘Hold On, We’re Going Home’ y ‘Best I Ever Had’, su mayor éxito lanzado en 2009 y nueve son colaboraciones, incluyendo ‘Work’ con Rihanna, ‘Moment 4 Life’ con Nicki Minaj, ‘Fall for Your Type’ con Jamie Foxx y ‘I Invented Sex’ con Trey Songz.

Este año el músico de 34 años también hizo historia al romper el récord de canciones en la lista Hot 100 de Billboard que incluye todos los géneros musicales con un total de 208.