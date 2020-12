ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Al Cumplir Dos Años Como

Presidente Constitucional De Los Estados Unidos Mexicanos, y Su Gobierno

De La Cuarta Transformación De México, Lo Hace En medio De Una Polémica

Nacional, Con Los Mas a Favor y Los Menos En Contra…Los Primeros Sin

Muchos Aspavientos y Estridencia, Mientras Los Segundos, Lo Hacen Con

Mucho Escandalo y Protestas Elitistas, Con Lejanía a Las Causas Populares

Divorciadas Del Pueblo Mexicano. La Forma y Estilo De Gobernar Del

Mandatario Nacional Es Con La Pauta De La Circunstancia Del Cambio De Un

Sistema Político y Gubernamental, No Con La Inercia De Un Régimen Que Se

Resiste a Dejar Las Prácticas de Corrupción e Impunidad, Que Durante

Décadas Construyo La Tecnocracia y El Neoliberalismo Del PRI y PAN Con Sus

Aliados Públicos y Privados, Tanto Nacionales Como Extranjeros…

LA FE NUNCA SE PIERDE, YA QUE Siempre Mantiene Encendida La

Llama De La Esperanza…Sea Como Sea, En El Primer Tercio Gubernamental

de AMLO, Con Todas Sus Fallas y Aciertos, La Mayoría De La Sociedad Civil y

Ciudadanía, Siente y Cree, Conduce Al País a Un México Mas Justo e

Igualitario, aun cuando le ha tocado gobernar Una Nación En Tiempos De

Crisis Económica, Social, Política y Sanitaria, En Un Marco De Inseguridad y

Violencia, Con Una Pandemia Mundial Que Se Agudiza, Con Una Herencia

Gubernamental De Corrupción Integral, En Lo Público y En Lo Privado, Que

Se Distorsiona Cuando El Tabasqueño Muestra Rasgos De Firmeza, Que

Parecen Mas De Terquedad y Arrogancia, Lo Cual Es Oro Molido Para La

Comentocracia y Sus Opositores Naturales, Pese a Ello Sale Airoso, Sin Que

Ello Signifique Que No Se Lleva Algunos Raspones…

EL PATRIOTISMO QUE SE QUIZO Matar En Los Gobiernos Neoliberalistas

En México, Dando La Espalda Al Nacionalismo Mexicano, Con Las Políticas De

La Tiranía Neoliberalista…Resurge Hoy, Para Bien o Para Mal, Esperamos Que

Para Bien, Con La Insurgencia Gubernamental Del Populismo Nacionalista de

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR que busca destruir la edificación que

construyó El Neoliberalismo Con Corrupción, Entreguismo Al Extranjero,

Descapitalizando Al Estado, Hipotecando Al País y Empobreciendo Al Pueblo

De México, La Tarea No Es Fácil y creo que Un Sexenio No Es Suficiente,

Tocará a Su Sucesora o Sucesor, Concluir Lo Que Inició Hace Dos Años y La

Cuarta Transformación De México, Sea Ya Una Verdadera Realidad, En

Beneficio De La Nación y El Pueblo de México…

SIN DUDA ALGUNA, LOS ENEMIGOS y Adversarios Del Presidente

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Son, Pero Muy, Muy BRAVUCONES,

Mediáticamente Cuentan Con Una Maquinaria Muy Bien Aceitada y Mejores

Espacios, Escritos, Radiofónicos, Televisivos y Cibernéticos, Pese a Ello, La

Mella Que Hacen Al Gobierno de AMLO, No Es La Desean, Sin Embargo

Propagan Confusión De Opinión, Con Su Verdad De Tinte Neoliberal, Bajo El

Manto De La Veracidad y Objetividad De La Libertad De Expresión, Lo Cual Es

Válido, En Una Nación De Libertades y Liberal, Sin Un Amordazamiento

Conservador De Las Tiranías Neoliberalistas, De Una Globalización Ventajista

Que Fomenta El Tutelaje, La Desigualdad y El Empobrecimiento De La

Comunidad Internacional. Por Cierto, EL PEJE No Ladra, Muerde, Es BRAVO

Con La Corrupción, Al Igual Que Con Las y Los Corruptos…

POR OTRA PARTE LE DECIMOS QUE Después del 20 de Enero De 2021,

con JOE BIDEN en lugar de DONALD TRUMP En La Casa Blanca, Como

Presidente Constitucional de Los Estados Unidos de Norteamérica, El Tío Sam

Volverá a Ser El Policía Mundial Que Se Desvaneció Con TRUMP, El

Intervencionismo y El Expansionismo Gringo Se Agudizará Con Un Político

Profesional, como Lo Es BIDEN, no un improvisado como Lo Es TRUMP…La

Política Imperialista Gringa Regresa, luego de 4 años que no se supo

interpretar cabalmente, solo que Las Condiciones Globales Son Otras, Los

Nuevos Tiempos En La Era de La Pandemia Sanitaria Mundial En Donde Se

Dan Reacomodos y Surgen Políticas Emergentes, Incluyendo a México Que

Por Su Situación Geográfica y Buenas Relaciones Con Países Poderosos, como

Los Propios Estados Unidos de Norteamérica y Ser Una Nación Bisagra,

Cuanta Con Ciertas Ventajas Que Pueden Evitar Excesos Gringos, Salvo que

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR siga los pasos presidenciales Del Grillo

Reeleccionista—5 veces se reeligió—y Entreguista, BENITO PABLO JUAREZ

GARCIA Que La Historia Mexicana Mitificó sirviendo su imagen para legitimar

gobiernos y gobernantes o Siguiendo Los Pasos Del LAZARO CARDENAS DEL

RIO que Evito La Invasión y Expansión De Los Gringos En Tierras Mexicanas

Con El Pretexto De La Segunda Guerra Mundial en La Era Presidencial de

MANUEL AVILA CAMACHO, quien Por Decreto Presidencial Creo La Región

Militar Del Pacifico a Cargo del Ex-Mandatario Nacional, General LAZARO

CARDENAS DEL RIO, quién con La Fuerza Armada y de La Diplomacia Expulsó

de Tierras Nacionales Al Ejercito Gringo que ya se había posicionado en una

de Las Zonas Fronterizas Del Pacífico Mexicano. El Presidente CARLOS

SALINAS DE GORTARI Dio Carta Blanca Par Que La Autoridad Gringa Con Sus

Agencias Tengan Permanencia en Suelo Mexicano, Su Intervencionismo

Tiene El Mejor Ejemplo, En La Detención Del Ex-Secretario De La Defensa

Nacional En La Época del Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, En El Sexenio De

ANDRES MENUEL LOPEZ OBRADOR. Su Disyuntiva…Querer Gobernar y Tratar

De Ser Como JUAREZ GARCIA o LAZARO CARDENAS…

POR CIERTO, EL VIERNES 27 DE Noviembre Del Año En Curso, Se Me

Hizo Raro Que En “La Mañanera” de AMLO, en sus clases de historia, no

recordara que en esa fecha, pero de 1911, Se Elevara a Rango Constitucional,

El Principio de No Reelección, Que Prohibía La Reelección Del Presidente y

Vice-Presidente de La República, Con FRANCISCO INDALECIO MADERO Al

Frente de Los Destinos De México…En Esa Misma Fecha, Pero De 1916,

Tampoco Recordó Que En Querétaro, Se Instalaba El Congreso Constituyente

Que Sesionaría Los Meses de Diciembre de Ese Mismo Año y El de Enero de

1917 y así El 5 De Febrero Se Promulgará La Constitución De 1917 Que Se

Encuentra Vigente Hasta Nuestros Días, aunque Toda Llena De Parches

Legislativos, Por Lo Que No Descarte Que En El último Trienio Presidencial de

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, El Congreso De La Unión, Promulgue

Una Nueva Constitución Nacional, Acorde A Los Tiempos De La Actualidad

del Siglo XXI…

POR OTRA PARTE LE DECIMOS QUE, Los Valores y Principios Se

Aprenden En El Hogar y Se Consolidan Con La Enseñanza Educativa y Se

Reafirman Con El Ejemplo De Una Clase Gobernante y Política, Honesta, Justa

y Democrática. De 1968 a La Fecha han pasado muchas cosas, Confundiendo

La Libertad Con El Libertinaje y Lo Legaloide Con La Legalidad, Con Una

Justicia Selectiva y Convenenciera, que riñe con La Imparcialidad y En Un

Marco De Derecho…A propósito de Lo Educativo, En Lo Personal, Me Parece

Que La Educación En El Sexenio de AMLO, anda peor que antes, tanto en Lo

General, Como En Lo Particular. El Tabasqueño Debería Recordar La

Enseñanza de Sus Profesores de Primaria y Secundaria, El Respeto y

Autoridad Al Maestro De La Escuela, Por Sus Capacidades y Ejemplo a La

Sociedad de La Comunidad Donde Transmitían Sus Conocimientos Científicos

y Morales…Hoy El Maestro No Tiene La Autoridad y El Respeto de antaño,

tanto por Los Padres De Familia, Como Por Los Educandos y Peor Aun, Los

Castigos Del Sector Educativo, por querer que sus alumnos abreven en la

fuente del saber y no en la impunidad de la ignorancia que solapa La

Secretaría De Educación Pública y que como colofón castiga al maestro que

se atreve a mostrar el bajo grado de calidad educativa, básica, media superior y superior.

Mientras Que El Sindicalismo Educativo En Lugar De

Defender A Sus Agremiados, Se Postra de Hinojos Ante La Autoridad

Educativa, Tal Como Lo Hace Entre Ellos En Tamaulipas, JOSE RIGOBERTO

GUEVARA VAZQUEZ Quien Se Presta a Las Corruptelas En La Secretaría de

Educación de Tamaulipas, en Detrimento De Sus Representados y El

Estudiantado, Al Empinarse Totalmente Ante El Gobierno de FRANCISCO

JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, al prestarse a ser una de los tantos títeres

y marionetas Del Gobierno De Los Vientos Del Cambio En Tamaulipas. A

Cambio De Su Docilidad y Domesticación, El Cartel Político De Los Cuernos

Largos De Tamaulipas, Le Permiten Cierta Rapacidad y Latrocinios, en Su

Apariencia Masculina que supuestamente liderea a decenas de millares de

trabajadoras y trabajadores de la educación tamaulipeca como potenciales

sufragios Al Partido Acción Nacional, de ahí que no pierde la esperanza de

aparecer en una boleta electoral. El Fracaso y Desastre Sindical Del

Magisterio Tamaulipeco a JOSE RIGOBERTO GUEVARA VAZQUEZ, no le

depara Un Futuro Promisorio, sino todo lo contrario…

SIN TEMOR A EQUIVOCARME, La Llegada de FRANCISCO JAVIER

GARCIA CABEZA DE VACA, Llego Con Sus Problemas y Ambiciones Personales

y De Grupo, como La Mayoría de Sus Antecesores, pero con una mayor

expectativa y esperanza Del Pueblo Tamaulipeco, con hambre de un

verdadero cambio en beneficio de la entidad federativa y de la Ciudadanía y

Sociedad Civil Del Estado, prueba de ello, fueron Los Mas de 700 mil Sufragios

que se le dio como Un Bono Electoral Para Que Fuese El Gobernador

Constitucional de Tamaulipas, Confianza Que Traicionó, Al No Cumplir Su

Palabra y Sus Compromisos En Campaña, tiempo en El Que Movió Mucho Los

Pies recorriendo los 43 municipios tamaulipecos, pero que como Gobernador

de Tamaulipas ha fallado, de ahí que ya no se le tenga credibilidad y

confianza a Su Palabra, Ya Que Sus Hechos Son Raquíticos y En Pesos y

Centavos, Muy Caros, sobre todo, los que son de asistencia social, como Las

Despensas y Las Comidas Calientes que Anuncia que en breve se repartirán

a lo largo y ancho del Estado…

NO LO TRANSMITA, PERO LOS Mandatarios Estatales Antigobiernistas

De La Federación saben que política y electoralmente, Ya El Presidente

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR ya les comió el mandado, se dieron

cuenta que El Mandatario Nacional sabe jugar muy bien con los tiempos

políticos, prueba de ello fue el reconocimiento que le hicieron por Los

Decretos Fronterizos del Norte y Sur de México, Mientras Que En MoReNa,

a lo largo y ancho del país, los ánimos políticos comenzaron a Serenarse para

unificar candidaturas, sabedores que La Fortaleza De La Manada, Es La Propia

Manada, aun sin contar con la construcción total, de una estructura y

aparato Político-Electoral, En Los Estados, Municipios y Distritos Electorales,

Federales y Locales de La República. La Fortaleza de MoReNa-AMLO, serán

Los Malos Gobiernos Estatales y Municipales Corruptos, que velan por sus

propios intereses y no por los intereses Del Pueblo y Que En época electoral,

como la del 2021, echan mano de Los Recursos Humanos, Materiales y

Económicos de La Oficialidad, recurriendo también a la coacción de

venganzas y revanchas, pero que en Las Elecciones Federales y Locales Del

Año Entrante No Funcionaran, y menos, cuando se encuentren enfrentando

problemas de tipo legal Ante La Federación o en El Extranjero…

PARA TERMINAR LA ENTREGA Le Decimos Que El Coronavirus Del

COVID 19, Gracias Al Humano—A Nosotros—Se Fortalece, junto con las

complicidades gubernamentales de políticas y estructuras de salud Incapaces

e ineficientes. No Seguir Las Indicaciones Preventivas Para Combatir EL

COVID 19 Es Lo Peor Que Nos Puede Pasar, El Cuidado de Nosotros Mismo,

Es Lo Mas Importante, No Debemos Dejarle Todo a La Suerte y Las

Instituciones De Salud. Si Nos Cuidamos, Cuidamos a Los Demás y La

Demanda De Las Instituciones De Salud, Será Mucho Menor. Salí Con Dios,

Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…