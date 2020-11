Guadalajara.- El director técnico de Correcaminos Roberto Hernández Ayala, dice estar apenado con los malos resultados obtenidos en el presente torneo, principalmente en el duelo ante Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, cayendo por marcador de 3-1 en la cancha del monumental Estadio «Jalisco».

«No hemos logrado desarrollar lo que se entrena y esto es muy complejo, entrenamos una cosa y después lógicamente en el juego el rival influye, pero no hemos logrado desarrollar la idea que nosotros planeábamos estar mucho más arriba de la tabla y desgraciadamente no hemos encontrado la fórmula,

Hemos cambiado formaciones, hemos cambiado jugadores, hemos cambiado la forma de juego y no hemos encontrado», expone el timonel naranja.

Hernández Ayala dijo lamentar la situación por los aficionados naranjas: «Estamos muy apenados con la afición porque la verdad no se merecen estos resultados que les estamos dando».