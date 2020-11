NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, 27 DE NOV. DE 2020.- En beneficio de los paisanos que cruzan por esta frontera y también de los neolaredenses, el gobierno municipal va a desinfectar por lo menos una vez a la semana, los módulos del Centro de Internación Temporal de Vehículos (CITEV) y el del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en prevención de un repunte de Coronavirus que pudiera esparcirse en la ciudad, informó el titular de la Dirección de Protección Civil y Bomberos (PCyB), Omar Enriquez Sánchez.

«La intención es que no se siga propagando el virus, evitar que los casos en nuestra ciudad sigan en aumento, para esto vamos a poner todo nuestro esfuerzo en impedir que el Covid-19 se siga esparciendo, no solo en Nuevo Laredo, sino en todo el país porque los paisanos no llegan a la frontera, van a estados del sur y centro del país» agregó el funcionario.

Aseguró que entabló plática con el titular de ambas dependencias federales, para acordar un día y hora para detener actividades y que el personal de Protección Civil y Bomberos pueda aplicar el desinfectante, tanto en oficinas como en plataforma.

Enriquez Sánchez dijo que se tiene estimado recibir unos 150 mil paisanos por esta frontera, por lo que es recomendable aplicar el sanitizante cada tercer día, sin embargo esperarán la instrucción de las autoridades federales para esta posibilidad.

Dijo que se tiene la instrucción del presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar de hacer las cosas bien y poner especial atención y no pasar por alto la situación del SARS CoV 2, en protección de las familias de Nuevo Laredo.