En México, entre los apasionados al fútbol, hay rayados, americanistas, cruzazulinos, chivas, pumas, tigres y hasta Correcaminos (el mejor equipo del Mundo), con todos los etcéteras que desee agregar; pero cuando la Selección juega —sin duda— todos los mexicanos nos ponemos la del TRI.

Hoy debemos transportar esta situación al terreno político. Tamaulipas está amenazado de sufrir un peligroso y profundo corte al presupuesto que ejercerá el próximo año.

Si se aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, nuestra entidad dejaría de percibir la suma de siete mil 215 millones de pesos o incluso más.

Es precisamente hoy que los tamaulipecos —todos— sin importar clase social, preferencias sexuales, inclinaciones religiosas o colores partidistas, debemos ponernos la playera del estado que nos vio nacer o en el que nos tocó vivir.

Por ello el gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, sostuvo un diálogo con sectores productivos y de la sociedad para informar sobre la defensa que realiza su Gobierno y la Alianza Federalista, de los recursos que por derecho corresponde a estados y municipios más productivos.

También, frente a diputados, alcaldes y titulares de las dependencias estatales explicó de manera clara el brutal impacto que recibiría Tamaulipas con este despiadado recorte que, según cifras de la Secretaría de Hacienda, es la segunda entidad que mayores recursos aporta a la Federación.

Traducido a números, nuestra entidad reporta el diez por ciento de la recaudación total del Gobierno central, obtenido del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que son 275 mil millones de pesos.

Destaca que, de forma virtual, hubo más de seis mil asistentes de diversos sectores de la sociedad, por lo que puede entenderse la importancia de la situación.

La realidad que vivirá Tamaulipas será compleja, pues no se puede negar que el desempleo se ha convertido en un cáncer que avanza por culpa de la pandemia del Covid-19.

Sumado a la situación crítica en materias de salud y economía, el pretendido recorte al presupuesto, sería una mortal estocada a la entidad.

El pretendido recorte por sí solo huele mal, tiene un tufo electoral pues; por ello el gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA había demandado que no usaran su figura como pretexto para darle al pueblo de Tamaulipas un zarpazo financiero.

Lo hizo en la reciente visita que el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR hizo a Tamaulipas, específicamente a Nuevo Laredo, cuyo alcalde es ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, aquel 25 de octubre.

Pero el Gobierno federal no quiere prestar atención a un hecho innegable y es que nuestra entidad es una de las que mayores recursos le envía, pero no hay reciprocidad en el trato.

Si a la hora de exigir el pago de impuesto deben pagar más quienes más ganan, entonces si se emplea la misma fórmula quien aporta más recursos debería obtener más a la hora de la repartición.

Ya sea que se use o no al gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA como un pretexto político/electoral para tijeretear la lana, lo cierto es que al final quien pagará somos los tamaulipecos y eso es algo que la Cuarta Transformación no se ha detenido a pensar… Pendientes…

~~RESPALDA RIVAS AL GOBERNADOR.- El alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, respalda el reclamo del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA sobre un presupuesto más justo para Tamaulipas. Por ello el Edil neolaredense participó a lado de alcaldes, diputados, sectores productivos y sociedad en general, en el “Diálogo con sectores de la sociedad de Tamaulipas por un Nuevo Federalismo”, que fue presidido por el Mandatario estatal. El alcalde RIVAS dijo que el tema es muy claro y se basa en que exista una equidad para que todo lo que Tamaulipas envía a la Federación sea recíproco en la cantidad de recursos para obras e infraestructuras que deben de llegar a nuestra entidad.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… El ex gobernador de Tamaulipas, EGIDIO TORRE CANTÚ, busca diversificar sus “intereses partidistas”, por lo que los pocos personajes que le quedan de su “cuadro chico”, podrían usar una camiseta distinta al PRI en las próximas elecciones… Cuentan que cuentan que van muy avanzadas las pláticas con el Movimiento de Regeneración Nacional, para que este partido les dé “posada” a los pocos “egidistas” de cara al 2021… ¿A poco sí…?

++CUENTAN QUE… El que anda “bien recio” es RODRIGO TAVARES GARCÍA, quien busca meter con calzador en las mentes de los integrantes del Comité Estatal de Maestros Jubilados del Sistema Educativo, la idea de “revivir” al ex secretario general de la Sección 30, ARNULFO RODRÍGUEZ para que participe en el proceso selectivo sindical del próximo año… Cuentan que cuentan que “Transares” es uno de los operadores de ARNULFO que más recio anda entre la clase magisterial e incluso hasta con el gremio periodístico, vendiendo la idea de que el ex secretario general debe ser “revivido” … También cuentan que la maniobra de RODRIGO huele más a una jugada para ser tomado en cuenta para el proceso de renovación de la Sección 30, a ver qué saca, que una verdadera postura de apoyo para ARNULFO … ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… Varios cuadros del Movimiento de Regeneración Nacional siguen intrigados por saber de dónde está sujeto el coordinador de delegaciones federales, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, pues lejos de verlo preocupado por los rumores sobre su salida, el también llamado “JR” parece que es inmune a ello … Cuentan que cuentan que diversas “figuras” al interior de Morena en Tamaulipas, le han invertido tiempo, dinero y esfuerzo para “reventarlo” y en contraparte el “JR” les sigue comiendo el mandado y ahora hasta el interior de las estructura partidista… También cuentan que lejos de resignarse, sus adversarios dentro de Morena mantendrán vivo el “fuego amigo” hasta que se cansen o se vaya el “JR” … ¡Qué gacho Tacho!

Gracias. Hasta mañana…

Agradezco comentarios a: letrasprohibidas2011@hotmail.com