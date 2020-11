México, 21 de Noviembre 2020. De alejarse de todo el entorno madridista, a acercarse de manera pública a varios integrantes. Así ha cambiado la perspectiva de Cristiano Ronaldo, quien parece apuntarse para volver al Real Madrid.

El punto de partida fue su presencia en el Santiago Bernabéu en el Clásico del pasado uno de marzo. Ese día llamó a Florentino Pérez para que le encontrara un sitio en el que fue su estadio. Dicho y hecho.

Todo ello coincide con los rumores que apuntan a que Cristiano Ronaldo podría querer regresar al equipo blanco o cuando menos salir de la Juve, que también afirman en Italia sus dirigentes buscan reducir sueldos de su primera plantilla tras el golpe económico recibido por la pandemia.

El problema que se puede encontrar Cristiano Ronaldo en caso de que piense en un cambio de aires es que en ningún país va a encontrar en estos momento una fiscalía como la que tiene en Italia, lo que ha provocado que muchos futbolistas hayan buscado destino en el país tranasalpino.

Lo cierto, cambie o no de equipo, es que la disposición de Cristiano Ronaldo hacia el Real Madrid es una bien diferente. Ha habido acercamiento con su presidente y con muchos de los que fueron sus compañeros. El club blanco no se plantea su posible regreso. La alta ficha que percibe es el principal obstáculo y, además, muchos piensan que segundas etapas no siempre son buenas.