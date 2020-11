Cd. De México, 16 de Noviembre del 2020.-Desde el pasado 24 de septiembre, bucear en las aguas de la playa de Les Catalans se ha convertido en uno de los planes más atractivos de Marsella.

Es en dicha localización de la ciudad francesa donde se ha ubica el casi recién estrenado Musée Subaquatique (MSM), dedicado al arte, la biología marina y la protección del medioambiente.

A cien metros de la orilla y a cinco metros bajo el agua se esconden las 10 esculturas -cada una de ellas diseñada por un artista- que forman la primera instalación del museo subacuático, que se ha convertido en la propuesta cultural más rompedora de la ciudad.

Las piezas, que han sido colocadas minuciosamente por la empresa de ingeniería submarina Seven Seas, son obra de los siguientes artistas:Christophe Charbonnel(Poseidon), Herrel(Coexistence),Evelyne Galinski(Les Néréides),Mathias Souverbie(Fish of Marseille),Davide Galbiati(La Graine et la Mer),Daniel Zanca(L’Oursin),Michel Audiar(L’ours polaire),Benoit de Souza(Les Singes de Mer),Marc Petit(Séléné)y Thierry Trivès(Résilience).

Y es que el museo nació con el fin de compartir y transmitir conocimiento medioambiental, así como también se concibió como una palanca que activase la curiosidad por el universo tanto artístico como por los deportes acuáticos y prácticas como el buceo.