Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El jugador del equipo Correcaminos José Chapa dejó en claro la confianza que existe en el equipo para salir adelante y enfrentar con mucha concentración las jornadas restantes, ya que dijo cuentan con un extraordinario entrenador: «Por que sabemos la calidad del cuerpo técnico que tenemos, muy bueno todo en general el plantel y sabemos que estamos tranquilos de que vamos a revertir esto, por que sabemos y tenemos con que hacerlo»

Así mismo el joven naranja destaca la unión de grupo que existe en el equipo: «Creo que es sobre todo es muy importante en este equipo de respaldarnos y estar muy unidos de correr y correr, meter es un equipo fuerte y muy bien de tener esos minutos que son muy buenos , creo que todo jugador es lo que necesita para sus objetivos en lo personal en lo que quiere tanto en el grupo como en lo individual»

Respecto a cómo se siente individualmente a estas altura del torneo refiere José Chapa: «Me he sentido demasiado bien y seguir trabajando, no hay de otra como la confianza que me ha tenido Roberto que es muy importante y aprovecharla».

Ficha técnica:

-Nombre Completo: José Irán Chapa Ramos

-Fecha de Nacimiento: 14 de abril de 1999

-Lugar de Nacimiento: Reynosa Tamaulipas

-Juegos Jugados: 12

-Juegos como titular : 10