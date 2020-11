Lo que podría verse como una “presentación de rutina”, por parte del presidente del Consejo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, JOSÉ JAIME OYERVIDES MARTÍNEZ, encierra algo más profundo en la vida política de la entidad.

La tarde del martes (03/11/20) en Reynosa, el mensaje que se enviaba a cada rincón de Tamaulipas era claro, JOSÉ RAMÓN “El JR” GÓMEZ LEAL está jugando, en serio, para las siguientes dos elecciones; pero pocos codificaron esas “señales de humo”.

OYERVIDES MARTÍNEZ, “presentó en sociedad” a HÉCTOR SALDÍVAR GARZA, como presidente del recién instalado Consejo Consultivo Estatal, en una parcela tamaulipeca considerada la nueva “capital electoral” de la entidad.

Mientras la mayor parte de los aspirantes morenos a la “grande”, de cara al 2022, anda tratando de edificar una imagen y presumiendo amarres, “El JR” está edificando, de forma muy discreta —sutil, pues— una estructura que será difícil vencer llegado el momento.

Es cierto, hasta el día de hoy, no está definido el proceso selectivo de candidaturas para el recién iniciado proceso electoral, pero “El JR” ya les lleva años luz de ventaja a propios y a extraños.

El Comité Estatal de Morena en la entidad está sujeto a la voluntad de sus integrantes y de ellos la mayoría simpatiza con el también llamado “Súper Delegado”.

Por otro lado, el Consejo Estatal toma en cuenta la voz y voto de sus consejeros; allí también la mano de “El JR” está presente, pues la mayoría son personajes afines a él convencidos de su trabajo territorial y los resultados.

En el caso del recién instalado Consejo Consultivo, que encabeza SALDÍVAR GARZA, la “mano poderosa” de GÓMEZ LEAL está presente entre quienes lo conforman, que son cinco hombres y cinco mujeres.

Repito. Mientras el resto de los morenos busca “bendiciones”, GÓMEZ LEAL trabaja en dos agendas paralelas: (1) cumplir las órdenes que salen de Palacio Nacional atendiendo con puntualidad los programas del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, y…

(2) Edificar, de forma discreta, una estrategia y estructura desde el centro neurálgico de Morena, que lo colocarán como pieza clave cuando llegue el tiempo de sentarse en la mesa de negociaciones… Y el sospechosismo indica que aún falta más venir… Pendientes…

++CUENTAN QUE… Vaya complicación que tiene en sus manos el titular de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, MARIO GÓMEZ MONROY, pues el aumento de contagios de Covid-19 mete freno a los planes de regresar a clases presenciales en enero, a pesar de que ya se tenían los protocolos listos… Cuentan que cuentan que las palabras de MONROY no sólo preocupan a la comunidad estudiantil, incluidos los padres de familia, sino a toda la población, pues el regreso a clases presenciales sería un indicativo de que las cosas mejoran, algo que por desgracia no se advierte… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… Tremendo balde de agua helada recibió la ex alcaldesa de Tampico, MAGDALENA PERAZA GUERRA, tras la demanda que ratificó la ex regidora AMÉRICA SANDOVAL, el pasado tres de noviembre, en donde la señala de hacer una presunta “gimnasia financiera” por el orden de los 80 millones de pesos y hasta ventiló el esquema que siguieron para ello… Cuentan que cuentan que el tema corrió a la velocidad de la luz, lo cual no es novedad ya que lo interesante del asunto en el terreno electoral, es que mientras son peras o manzanas, la ex alcaldesa porteña tendrá que guardar sus anhelos de volver a salir en las boletas; aunque no hay que olvidar de los milagros existes… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… El regidor priista, HORACIO REYNA DE LA GARZA, uno de los más aguerridos ediles capitalinos, corrió el velo del telón y puso al descubierto que no existe una alianza entre los partidos Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, y para muestra puso sobre la mesa la forma en que los priistas han votado en contra de propuestas azules por considerarlas que afectan a la población… Cuentan que cuentan que lo que sí caló y mucho a los integrantes de Acción Nacional, fue cuando el regidor HORACIO señaló ante reporteros de la fuente que el PAN tienen que recurrir a personajes del PRI para rescatar al municipio… ¡Upsssss!

Gracias hasta mañana…

Agradezco comentarios a: letrasprohibidas2011@hotmail.com