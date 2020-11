México, 16 de Noviembre 2020. Christian Nodal y Ángela Aguilar están causando furor con su dueto, pero no fue tan fácil llegar ahí

En pocos días Dime Cómo Quieres se ha convertido en un éxito, y en YouTube el video supera los 13 millones de vistas.

Durante una entrevista, Nodal reveló que tuvo que pedir permiso para cantar con Ángela… ¡¿A Belinda?!, no, en este caso el cantante debió contar con la bendición de Pepe Aguilar para trabajar con su talentosa hija,.

«Le pedí permiso a Pepe Aguilar obviamente porque cuida mucho la carrera de Ángela y yo le tengo mucho respeto y cariño porque toda la gira me trataron super bien y me encantó la idea y me gustó mucho. Yo sí estaba asustado porque pensaba que a lo mejor la canción no era la correcta, la indicada».

Contó que la reacción de Pepe también fue positiva: «Me dijo que estaba muy bonita. Cuando le mandé la canción le gustó, le gustó mucho».

En ese primer envío de la canción, el propio Nodal interpretaba la parte femenina poniendo su voz aguda.

Ángela confesó que primero Christian le había escrito a través de mensajes privados de Instagram.