México, 10 de Noviembre 2020. La temporada 2020 de la MLS llegó a su fin para el conjunto de Los Angeles Galaxy, y las críticas de la afición no se hicieron esperar, especialmente sobre el mexicano Javier Hernández, quien llegó como el ‘sustituto de Zlatan Ibrahimovic‘, y quien culminó la temporada entre lesiones y en la banca, colaborando solamente con una anotación.

Por medio de sus redes sociales, el Chicharito publicó un mensaje, en el cual reconoce que no pasó por su mejor momento en el año, por lo que promete que para la próxima temporada tratará de poner al equipo en el lugar que se merece.

«La institución más grande de la MLS no puede permitirse el no entrar a los playoffs. La evaluación de esta temporada es completamente negativa comenzando desde la autocrítica y sabiendo que no pasé por mi mejor momento futbolístico. Ahora toca descansar unos días para después empezar a darlo todo para que el Galaxy vuelva al lugar donde merece estar».

La participación del Chicharito Hernández se limitó a 11 encuentros disputados (10 de la MLS y 1 de la MLS is Back), contabilizando un total de 713 minutos y 2 goles, uno en cada certamen.