Nuevo Laredo se prepara para el peor escenario financiero del año 2021.

De la “austeridad republicana” se pasará a la “pobreza franciscana”.

El brutal recorte presupuestal de la 4T habrá de impactar y el Republicano

Ayuntamiento tendrá que hacer más con menos.

Esto es parte del lineamiento que seguirá el Cabildo neolaredenses en la

presentación de la Ley de Ingresos 2021, cuya fecha límite para presentarlo será el

próximo 10 de noviembre.

No único real, y es decisión ya tomada por el Presidente Municipal Enrique

Rivas Cuellar es que no contempla la solicitud de pré4stamos, es decir,

financiamiento no de la banca oficial ni la privada.

Esa ha sido la postura de siempre de Rivas Cuellar.

Por el contrario ha puesto todo su empeño en pagar la Deuda Pública

heredada de los gobierno priistas.

Pero, además de no endeudar más a la Tesorería Municipal tampoco

aumentarán los costos de los impuestos en beneficio de Nuevo Laredo y de los

neolaredenses.

“Yo resalto dos cosas, se está presentando un paquete económico muy

conservador que en primer lugar no tiene contemplado ni pensado llevar a cabo un

financiamiento, tampoco habrá aumentos a los impuestos de los aprovechamientos

de los derechos”, considera Rivas Cuéllar.

Todo lo que concierne y faculta a la autoridad municipal para la recaudación

de las contribuciones, no viene incremento ni en base grabable ni en tasa, por lo

que es importante que la ciudadanía sepa que el gobierno municipal está siendo

muy responsable en ese sentido, reitera.

“No hay mucha variación en la Ley de Ingresos en relación con la del año

pasado, porque también queremos ser muy conservadores, ya que en esta ocasión

no vamos a contar con el Fondo para Seguridad, son 30 millones de pesos que

desaparecen por completo además se disminuye en más de un 50 por ciento los

recursos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE)”, refiere el munícipe.

Además, que la disminución del presupuesto de CAPUFE se debe a que

este año bajó el número de cruces y esto tiene una repercusión para Nuevo Laredo.

‘“Recibíamos un poco más de 25 millones de pesos, ahora estaremos

recibiendo 12 millones de pesos debido a esta disminución de cruces”, concluyó

Enrique Rivas.

En lo que va de la pandemia de Covid-19, Nuevo Laredo ha dejado de percibir

más de 100 millones de pesos.

Eso incluye la desaparición caprichosa de AMLO de los Fideicomisos.

RECORTES.- En este tema tiene razón la diputada local panista por Nuevo

Laredo, Imelda Sanmiguel Sánchez de que las Comisiones Unidas De Gobernación

y Finanzas dictaminaron positivamente la iniciativa de exhorto al titular del Ejecutivo

Federal y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a fin de que

reconsideren los ajustes, recortes y disminuciones de los recursos destinados para

Tamaulipas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal

2021, con el argumento de que tales recursos resultan insuficientes para brindar las

condiciones de bienestar y desarrollo justas y necesarias para todas las personas

en Tamaulipas.

Sanmiguel señaló que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021

contempla una reducción de más de 7 mil doscientos millones de pesos de

participaciones y aportaciones federales a la entidad y más de 3 mil doscientos

millones en rubros como el de mantenimiento de carreteras, educación, salud,

seguridad, empleo y campo que además, son ejercidos por las delegaciones

federales.

“Mandan mensajes (el gobierno federal y los diputados federales de Morena)

con el fin de engañar, pues por una parte dicen que Tamaulipas ha recibido a tiempo

sus participaciones federales y que lo ha hecho de manera completa sin recortes,

pero por la otra mandan un Presupuestos de Egresos que recorta y disminuye el

gasto federal en Tamaulipas a tal grado que habrá cero pesos para la rehabilitación

de carreteras, algo que afectará nuestra vocación logística para el comercio

exterior”, apunta Sanmiguel Sánchez.

La Diputada Sanmiguel Sánchez señaló que la austeridad que instrumenta el

Gobierno Federal contrasta con el gasto millonario en obras como el Tren Maya y

la Refinería Dos Bocas en el estado de Tabasco. El dictamen positivo de la iniciativa

que contiene el exhorto pasará próximamente al Pleno Legislativo para su

aprobación.

SESIONES.- Después de dos meses de que inició el periodo ordinario, hasta

este martes 4 de noviembre el Pleno de la Cámara de Diputados arrancó con

sesiones semipresenciales, en la que solamente en el salón de sesiones puede

haber 129 diputados federales presentes y están distribuidos conforme a la

representación de cada bancada.

Todos los demás legisladores pasaron lista y votarán a través de los celulares

y las aplicaciones que fueron desarrolladas para este fin.

Incluso en los tableros del Pleno, se puede observar a los demás

legisladores, quienes asisten de manera virtual.

Al arrancar la sesión de este martes, la presidenta de la Cámara de Diputados

Dulce María Sauri (PRI), dijo que era trascendental para la historia del

parlamentarismo mexicano, la primera sesión semipresencial.

Sauri Riancho recordó que para darle certeza jurídica a las decisiones que

se tomarán en las sesiones semipresenciales se cuenta con el reglamento que fue

aprobado en septiembre, mismo que fue leído en el inicio de la asamblea.

La presidenta de la Mesa Directiva recibió la observación del diputado

Gerardo Fernández Noroña (PT) respecto a la necesidad de saldar la limitación del

reglamento para la contingencia que no permite la respuesta a alusiones sobre

alusiones, un recurso que enriquece el debate parlamentario.

Sauri Riancho se comprometió a consultar el tema y confió en que

paulatinamente se irán puliendo los procedimientos y la familiaridad con la

aplicación, particularmente para agilizar el conteo de votos, que en algunos casos

llevó hasta 20 minutos

