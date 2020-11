CDMX, México, 18 de Noviembre 2020. Luego de varios meses sin pelear, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez anunció que sostendrá este próximo 19 de diciembre un combate ante el británico Callum Smith, esto por el Título Mundial AMB.

El anuncio lo dio el mismo Canelo en sus redes sociales, en donde confirmó pelea ante el boxeador de 30 años de edad nacido en Inglaterra. Es el actual Campeón del Mundo AMB Súper Mundial y Diamante CMB Súper Mediano desde 2018.

🇲🇽 Este 19 de diciembre será mi regreso al ring para enfrentarme a Callum Smith.

🇺🇸 I'll be returning to the ring on December 19th to face Callum Smith. #TheP4PKingIsBack #CaneloSmith pic.twitter.com/HDJqK44JOF

— Canelo Alvarez (@Canelo) November 17, 2020