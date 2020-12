Ciudad Victoria, Tamaulipas (30 de noviembre de 2020).- Productores de Tamaulipas para este ciclo de siembra otoño invierno 2020 – 2021 se quedaron sin financiamiento para trabajar sus tierras, debido a que los bancos, casas comerciales y empresas acopiadoras, no quieren arriesgar su dinero.

Rúben Rodríguez López, dirigente de la unión de ejidatarios del sector social del norte de Tamaulipas, justifica la situación pues al desparecer diferentes programas gubernamentales de apoyo al campo, los productores no tienen nada para ofrecer en garantía.

Anteriormente lo que hacían sus compañeros, dice, era que solicitaban dinero prestado para preparar sus tierras y sembrar, y luego cuando les llegaban los subsidios del Gobierno con eso pagaban.

Pero ahora , refiere, esa ya no es opción porque el Gobierno federal quito la mayor parte de los programas, sobre todo el de Agricultura por Contrato, que era el más importante.

La consecuencia de todo ello, dijo, es que al no tener dinero para preparar sus tierras, muchos productores están abandonando su actividad.

Y por la falta de recursos, añade, en el presente ciclo de siembra, se estima que se queden sin sembrar alrededor de 60 mil hectáreas, por la falta de financiamiento.

Lo más grave, indicó, es que existe un gran número de agricultores que cayeron en cartera vencida al no poder pagar los créditos que habían obtenido hasta antes de la reducción del presupuesto para el campo.